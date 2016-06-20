Женщинам противопоказано много работать

Такой вывод сделали американские ученые из Государственного университета Огайо. Они провели исследование, во время которого опросили 7,5 тысяч человек на предмет интенсивности работы и общего уровня здоровья. Ученые установили взаимосвязь между серьезными заболеваниями и количеством отработанных часов за последние 32 года.