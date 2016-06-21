"Берег здоровья" продлят до Моргородка

Напомним, что проект «Берег здоровья» представляет собой благоустроенную асфальтированную дорожку вдоль Амурского залива, предназначенную для пешеходных и велосипедных прогулок. Создается он по инициативе главы города Игоря ПУШКАРЕВА. «Берег здоровья» стал одним из тех проектов, которые были предложены мэром для обсуждения в ходе масштабного опроса летом 2013 года. Тогда за идею максимально открыть жителям морского города море - одну из самых ценных наших достопримечательностей - проголосовало более 40 тысяч владивостокцев.