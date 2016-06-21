Бизнес-гороскоп: Водолеи будут фонтанировать идеями

Гороскоп с 21 июня по 27 июня от Деловой газеты "Золотой Рог" и сайта Astrostar.Ru
ОВЕН. У Овнов на этой неделе могут быть интенсивные контакты с деловыми партнерами и коллегами. Однако вместе с этим возрастает вероятность получения ложной информации и принятия ошибочных решений. В конце недели возрастают шансы на карьерный рост.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов очень важная и ответственная неделя для принятия финансовых решений. Звезды советуют вам воздерживаться от инвестиций в коллективные проекты и рискованные сделки. Вероятность допустить ошибку и получить убытки сейчас невероятно велика.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы в эти дни будут проявлять готовность к инициативам. Однако особенность момента в том, что вы всюду будете сталкиваться с препятствиями. И чтобы добиться минимальных подвижек в нужном вам направлении, потребуется прилагать большие усилия.
РАК. Ракам на этой неделе следует проявить максимальную осмотрительность в делах. Возрастает вероятность проверок, ревизий. Также это не лучшее время для неофициальной частной подработки. В конце недели вы можете получить реальную поддержку от делового партнера.
ЛЕВ. Львы на этой неделе будут склонны браться за множество дел, распыляя свои силы в разных направлениях. Это создает предпосылки для неэффективной работы, когда ни одно из начатых дел не может быть доведено до завершения. В конце недели улучшатся ваши отношения с коллегами.
ДЕВА. Эта неделя может принести нестабильность в карьеру Дев. Ваше начальство будет склонно менять решения, и вам будет сложнее соответствовать запросам момента. Если вы сами занимаете руководящую должность, то вам будет трудно определиться с решениями.
ВЕСЫ. Весы на этой неделе могут столкнуться с юридическими осложнениями в своей работе. Важно не допускать нарушений закона. В противном случае вашей деловой репутации может быть нанесен ущерб. В конце недели вам могут предложить дополнительную подработку.
СКОРПИОН. У Скорпионов эта неделя связана с возрастающими финансовыми рисками. Особенно это относится к тем, кто занимается финансовыми спекуляциями. Крайне нежелательно делать инвестиции, брать и давать деньги взаймы. Стараясь преумножить свои финансы, вы рискуете их потерять.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе чаще будут сталкиваться с ситуациями нарушений действующих договорных отношений. Те, кто работает с партнером, могут почувствовать усиление разногласий. В конце недели повышаются шансы на карьерный рост и увеличение доходов.
КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе могут столкнуться с трудностями при попытке выстроить деловые отношения с коллегами и подчиненными. Кроме того, ваше состояние здоровья может ослабнуть, не выдержав излишне напряженного темпа. В конце недели хорошее время для профессионального обучения и личностного развития.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе могут почувствовать усиление творческого потенциала в себе. Также могут почувствовать азарт игроки на валютной и фондовой бирже. Однако ваши рискованные действия могут быть сопряжены с финансовыми убытками. В конце недели у вас может появиться шанс расплатиться по долгам с кредиторами.
РЫБЫ. Рыбам на этой неделе не рекомендуется заниматься подготовкой отчетной документации. Ваши отчеты могут содержать много фактических ошибок и неточностей. Сложная ситуация может быть у строителей: вы можете сорвать сроки выполнения работ. В конце недели делайте ставку на партнерское сотрудничество и работу в составе коллектива.
Гороскоп предоставлен сайтом Astrostar.Ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.