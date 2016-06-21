Бизнес-гороскоп: Водолеи будут фонтанировать идеями

ЛЕВ. Львы на этой неделе будут склонны браться за множество дел, распыляя свои силы в разных направлениях. Это создает предпосылки для неэффективной работы, когда ни одно из начатых дел не может быть доведено до завершения. В конце недели улучшатся ваши отношения с коллегами.