Дальневосточники остались без Премии развития

– В этом году среди соискателей «Премии развития» мы отметили высокую долю компаний с инновационными проектами, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства. Это однозначно позитивная тенденция, которая говорит о наличии перспективы для дальнейшего развития экономики страны, о присутствии мотивации и идей, которые предприниматели стремятся реализовать. Мы, в свою очередь, ставим перед собой задачу оказать содействие в дальнейшем развитии наиболее достойных и значимых из них, а также растиражировать их успешный опыт.