"Дальневосточные гектары" уходят под воду

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все арендаторы проявили интерес к развитию арендованной территории, что дает некоторую надежду на то, что какие-то участки могут и освободиться от них. В то же время баз отдыха самого разного масштаба и качества услуг на побережье озера за это время появилось немало. Да и инфраструктура отдыха и туризма в целом заметно улучшилась, появились базы не только в виде летних деревянных домиков без удобств, но и настоящие гостиницы, хоть и не самого высокого класса. Правда, официально оформленными среди этих баз, по некоторым данным, на сегодняшний день являются всего три, еще несколько баз находится в стадии строительства и оформления. Бизнес несет убытки