"Дальневосточные гектары" уходят под воду

Раздача земель в регионе наткнулась на проблемы, которые находятся в исключительном ведении... природы
В первые две недели с начала реализации закона о «дальневосточном гектаре» было подано 468 заявок на получение бесплатного гектара в «пилотном» Ханкайском районе. Но, по данным администрации района, 390 из них были отклонены. В муниципалитете объясняют это двумя причинами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Первая связана с недоработками программы федеральной информационной системы, которые фактически не позволяли выстроить должным образом работу и даже выполнить некоторые требования закона, например приема заявок на бумажном носителе. Кроме того, по словам районных специалистов, программа не выполняла ряд важных функций, таких, например, как отсечение наложения участков, не аннулировала обозначенный участок при отклонении заявки, а также не предусматривала автоматического перевода в местную систему координат, отчего специалистам пришлось часть работы выполнять «вручную» для постановки на кадастровый учет.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, дальневосточный полпред Юрий ТРУТНЕВ заявил по итогам совещания, проходившего в эти дни (подробнее на стр. 2), что процесс оказался сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. «Росреестр в течение двух дней устранит замечания. Все эти механизмы довольно трудно прописать, пока система не начала работать. Необходимо частично изменить сервис и отладить систему до октября», - отметил он. Арендаторы опередили всех
Вторая причина отклонения заявок связана с выбором самих участков. Как ни странно, но плодородные земли сельскохозяйственного района, отобранные специально для реализации закона о «дальневосточном гектаре», особого интереса не вызвали. Если кто и заинтересовался сельскохозяйственными землями, так это в основном местные жители. И тех набралось не более трех десятков человек. Но основной поток заявок шел из городов края, Артема, Надеждинска и др., наибольшее количество их было из города Владивостока. А жителей Владивостока интересовало только побережье озера Ханки.
Но вот именно этот интерес Ханкайский район оказался не в состоянии удовлетворить по простой и понятной причине: побережье озера уже несколько лет находится в аренде. По словам местных специалистов, согласно реестру аренда сейчас оформлена на 62 прибрежных участка. Это оформление началось в 2006 году, наиболее активно берег Ханки разбирали арендаторы с 2010 до конца 2015 гг. Последние участки забрали уже в этом году. В общем, к моменту вступления в силу закона о «дальневосточном гектаре» свободным и доступным для отдыха местным жителям в Камень-Рыболове остался разве что поселковый пляж. И все. Остальное побережье фактически полностью занято.
Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все арендаторы проявили интерес к развитию арендованной территории, что дает некоторую надежду на то, что какие-то участки могут и освободиться от них. В то же время баз отдыха самого разного масштаба и качества услуг на побережье озера за это время появилось немало. Да и инфраструктура отдыха и туризма в целом заметно улучшилась, появились базы не только в виде летних деревянных домиков без удобств, но и настоящие гостиницы, хоть и не самого высокого класса. Правда, официально оформленными среди этих баз, по некоторым данным, на сегодняшний день являются всего три, еще несколько баз находится в стадии строительства и оформления. Бизнес несет убытки
И все же туристическая отрасль на Ханке в последнее десятилетие хоть и невысокими темпами, но поднималась, в основном усилиями местного ханкайского бизнеса. Но четыре года назад ситуация неожиданно стала меняться, и сегодня туристический бизнес практически подошел к едва ли не самой опасной черте за все годы своего существования. Причиной стало повышение уровня воды в озере, которое сегодня уже отобрало у арендаторов и владельцев туристического бизнеса практически все пляжи, обрушило частично берега, затопило излюбленные места отдыха.
- Базам нанесен очень большой ущерб, - говорит Виктория, владелица гостевого дома на берегу озера в Новокачалинске. - Чтобы начать сезон, мы проделали в этом году большую работу, завозили, отсыпали дресву, щебенку, земля настолько пропитана влагой, что даже трактор не смог зайти на эти участки. От пляжа почти ничего не осталось. Если раньше здесь была полоса белоснежного песка шириной почти в 20 метров, то сейчас осталось 0,5-1 метр.
Ситуация осложняется еще и тем, что сегодня никто не берется дать хоть какие-то прогнозы ее развития, а значит, и перспективы для бизнеса остаются непонятными. Бизнес в этом году вкладывает дополнительно большие деньги в укрепление берегов озера и защиты пляжей, не имея возможности просчитать ни целесообразности этих затрат, ни сроков окупаемости.
- Нам пришлось полностью сделать набережную рядом с нашей базой длиной 300 метров, - говорит исполнительный директор ООО «Ханкай» Сергей СКОРОБОГАТОВ. - Ставили кольца, заливали бетоном, сверху заливали плиту, ставили железные поручни и т.д. Несмотря на то что вложения в эту набережную были очень большие, примерно до 20 млн руб., я думаю, что продержится она в таком виде года 2 - 3, не больше, поскольку вода потихоньку прибывает и прибывает.
Официально в районе постановлением губернатора определены три пляжа: в селах Турий Рог, Новокачалинск и Камень-Рыболов. Но помимо них существует еще немало других пляжей, просто удобных мест для отдыха, которые в сезон, как правило, были заполнены туристами. Сейчас многие из этих мест размыты. И если базы, готовясь в этом году к летнему сезону, попытались как-то противостоять стихии и сохранить свой поток туристов на уровне прошлого года, то та часть туристов, которая приезжала на Ханку со своими палатками, в этом году, очевидно, значительно поредеет, что, в свою очередь, скажется на доходах туристического бизнеса, продававшего им часть услуг.
- Туристы хотят солнца и пляж, - говорит владелец базы «Ханка» Вадим БИДЕНКОВ. - А пляжей-то нет, они затоплены, и людям негде останавливаться. Мы в последние годы значительно расширились, увеличили количество гостиничных номеров, у нас сейчас есть услуги по организации рыбалки, прокат катера, лодки и т.д. И в этом году пришлось потратить столько денег на укрепление берега. Но база не приносит больших доходов, и мы вряд ли заработаем в этом году столько, сколько потратили.
КРОМЕ ТОГО
Переселяйся кто может!
Но не только туристический бизнес несет убытки от подъема воды на Ханке, среди пострадавших есть и жители сел. Озеро всегда было привлекательно не только для отдыхающих, но для жителей района и даже края. У самого берега строились новые дома, в том числе и в последние годы. И если к жилым домам в Камень-Рыболове и Астраханке вода только подступает, а шторма накрывают волной и засыпают песком пока только дворы, то в Новокачалинске и Турьем Роге некоторые владельцы домов вынуждены искать новое жилье.
В Ханкайском районе тех пострадавших, которые не в состоянии приобрести новый дом, пытаются сейчас поселить в пустующие квартиры домов бывшего гарнизона в селе Троицком, которые лет пять тому назад были переданы муниципалитету и где остались сегодня только военные пенсионеры.
По мнению местных жителей, если подъем воды не остановится, то к следующему году количество соток огородов и домов, непригодных для пользования, может значительно увеличиться и проблема подтопленных сел может выйти совсем на другой уровень.
Сейчас в районе ждут специальную комиссию из федерального центра, которая должна приступить к изучению всех обстоятельств и определению причин повышения уровня воды в озере. По словам специалистов в администрации района, пока нет государственного заключения по этому вопросу, любой разговор о причинах происходящего преждевременен. Тем не менее жители связывают эту стихию с хозяйственной деятельностью в районе Ханки на китайской стороне, а бизнес надеется на то, что у нас наконец начнут чистить русла рек, прежде всего Сунгачи. Но никто не исключает такого развития этой ситуации, когда арендованные участки побережья, в том числе и бесплатные «дальневосточные гектары», могут оказаться по большей части под водой.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.