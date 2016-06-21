Госзаказ оживил производство стройматериалов в Приморье

Какое-то время даже была неясность: выпускать ли для мкр-на «Д» комплекты или нет. Но потом процесс пошел. Хотя не без проблем. К настоящему времени мы сделали конструкций уже на 28 млн рублей. За них было перечислено около 30 млн. Еще два дня, и мы - на нулях. Не на что будет купить цемент, инертные, арматуру. Мы написали по этому поводу письмо в «Приморкрайстрой». В нем указали также и то, что за хранение изделий на складе будем вынуждены брать определенную плату. - Вероятно, по мкр-ну «Д» не все еще отлажено со схемой долевого участия, что и сказывается на финансировании?