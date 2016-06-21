Госзаказ оживил производство стройматериалов в Приморье

Владивостокское предприятие ОАО «Фирма «Аврора» помогает в реализации важнейших социальных программ
По объемам жилья, которое в Приморье построено за все предыдущие годы, на сегодня нет производителя равного ОАО «Фирма «Аврора». Сегодня это предприятие успешно работает, выполняя для края важнейший социальный заказ по федеральной программе «Жилье для российской семьи» и краевой государственной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».
На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» ответил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Валерий ШУТМАН: - Валерий Львович, был ли для «Авроры» заказ на поставки крупнопанельных домов (КПД) для строительства мкр-на «Д» Снеговой Пади чем-то неожиданным?
- Нет. Когда институт «Приморгражданпроект» только начинал работать над генпланом Снеговой Пади, уже тогда в микрорайоне «Д» планировались наши девятиэтажные дома старого типа с одним лифтом. Но микрорайон «Д» долго откладывали, и подготовку к его строительству начали только в прошлом году. В новом проекте наши дома тоже фигурируют, но уже в другом исполнении. - В чем же их отличие от прежних?
- На базе 83-й теплой серии КПД проект девятиэтажного дома был переработан в десятиэтажный. По новым требованиям СНиП в нашем доме теперь два лифта на блок-секцию - пассажирский и грузопассажирский. В связи с этими изменениями фирмой ООО «Строительное экспертное бюро» были переработаны некоторые конструкции. Кстати, строящиеся сейчас ООО «Лесной квартал» два жилых дома по ул. Луговой, 70 как раз в таком исполнении. Один из них трехсекционный, в т.ч. секция-вставка, уже под отделкой, а на втором аналогичном - подняли первую блок-секцию.
Дома, которые будут строиться из наших деталей КПД в микрорайоне «Д», идентичны. Будут лишь некоторые изменения по каналам проводки в панелях.
Сейчас в этом микрорайоне нам заказано 5 блок-секций для первого дома с монолитно-кирпичной вставкой. Следующим будет аналогичный дом, но не на пять панельных блок-секций, а на четыре.
Это наша ближайшая перспектива. А вообще, если проект микрорайона будет успешно осуществляться, то в нем должны быть построены 24 наши блок-секции. Плюс дома 121-й панельной серии, которую строителям поставляет ОАО «Завод ЖБИ-3» из пос. Заводского. - А какая строительная ситуация по этим домам?
- Под первые три блок-секции первого дома стоят уже перекрытые цоколи. На одной из блок-секций начат монтаж этажей. - Раньше говорилось, что панельное строительство дешевле. А сейчас?
- Если сравнить с монолитным железобетоном, то сборный по-прежнему остается дешевле - процентов на тридцать. При этом меньше трудоемкость производства.
Социальное жилье сегодня строится из расчета 35 тысяч рублей за 1 кв. метр жилья. Мы на договорной основе продаем 1 кубометр изделий КПД за 15-16 тысяч рублей. На одну блок-секцию требуется 1 997 кубов конструкций. При цене 15 тысяч за «куб» мы поставляем блок-секцию за 29 955 000 рублей. Общая площадь квартир одной блок-секции - 2 327 кв. метров. Получается, доля стоимости в «квадрате» жилья наших деталей КПД составляет около 12 870 рублей. Но для конкретного дома цена поставки зависит от количества блок-секций и других факторов. Себестоимость «квадрата» - это одно, рентабельность - другое, а доставка - это третье. Бывает, что такой дом строится не во Владивостоке, и в общей стоимости резко возрастают транспортные расходы. - Кстати, как заказ по мкр-ну «Д» выполняется?
- К 9 июня из 9 600 кубометров на первые пять блок-секций было выпущено 2633, хотя первым траншем было оплачено 2550 м3, из них было отгружено 616. Могли бы отгрузить и больше, потому что на складе находилось еще 2017. А склады у нас небольшие, и нам невыгодно держать готовую продукцию у себя. Стараемся выводить, но пока не получается.
Сначала все было хорошо. Были составлены и согласованы графики поставки, но потом начались проволочки, подрядчик «СМУ ДВ» стал информировать нас, что не готовы приобъектные площадки для складирования наружных и внутренних панелей, а также плит перекрытия, долго не могли подготовить подъездные пути. Таким образом, все графики заказчиком были сорваны, в результате чего потеряно около полутора месяцев.
Кроме того, платить за уже выпущенную сверх 2500 м3 продукцию начали только в середине июня месяца. А завод, не имея задела по финансированию, не может обеспечить ритмичное производство, т.к. мало приобрести, к примеру, арматуру и сразу начать выпуск конструкций. Необходимо изготовить различные арматурные изделия: сетки, каркасы, связи, закладные детали и т.д. Необходимо также закупить инертные материалы, различные смазки, химические добавки и другие сопутствующие материалы.
В связи с задержками в финансировании от Дирекции, нам приходилось даже приостанавливать выпуск продукции. А всякая остановка в работе нашего предприятия непременно приводит к уменьшению объемов производства. Только в стабильном и полном финансировании завода - залог успеха строительства объектов. - В прошлом панельные дома 83-й серии строили «с колес». На площадке рядом со стройкой складировали лишь минимум, исключавший накладки с транспортом.
- Это был идеальный вариант. В 1980-е гг., например, не надо было делать большие площадки. Составляли график, и по нему везли. Теперь это отсутствует изначально.
Какое-то время даже была неясность: выпускать ли для мкр-на «Д» комплекты или нет. Но потом процесс пошел. Хотя не без проблем. К настоящему времени мы сделали конструкций уже на 28 млн рублей. За них было перечислено около 30 млн. Еще два дня, и мы - на нулях. Не на что будет купить цемент, инертные, арматуру. Мы написали по этому поводу письмо в «Приморкрайстрой». В нем указали также и то, что за хранение изделий на складе будем вынуждены брать определенную плату. - Вероятно, по мкр-ну «Д» не все еще отлажено со схемой долевого участия, что и сказывается на финансировании?
- Как они работают с долевиками - это их дело. А наша задача: нам заказали, заплатили - мы произвели детали на эту сумму, поставили, и все. Мы работаем по факту. Надеемся, что вывоз наладится. Вчера у нас взяли туда 56 кубов, позавчера - 81. Это уже хорошо.
Нам очень важно, чтобы вывоз изделий выполнялся заказчиком ритмично и у нас на складе было бы куда ставить конструкции для дома, который строится для детского центра «Океан».
Если эти проблемы не будут решаться, то собственник предприятия будет принимать соответствующие решения. - То есть у завода, кроме микрорайона «Д» и дома на ул. Луговой, есть еще комплектуемые объекты?
- Да, это десятиэтажная малосемейка на Емаре. В ноябре его хотят сдать. Еще один такой планируется построить в следующем году.
Ранее мы много строили с компанией «Каньон». Работали по домам на ул. Тобольской. Поставили ей две блок-секции под кровлю на микрорайон «Лайф», начали комплектовать еще две. Строители остановились на уровне второго этажа, но все равно будут достраивать с нашим участием.
Особенно для нас важно, если все получится с микрорайоном «Д».
Я считаю, что сейчас завод работает нормально. С тем объемом, который заказывают, справляемся. Но мы можем и больше.
У нас предусмотрено конвейерное производство. Для этого в свое время были сделаны станы. Но в трудные времена они простаивали. Ведь года полтора заказов КПД не было, и мы перебивались заявками на сборный железобетон.
Когда пошли заказы КПД, мы один стан запустили. Для него даже пришлось докупать оборудование. Теперь производство перекрытий идет непрерывно. Начинает выходить на полную нагрузку и стан наружных стен. Но его еще надо доукомплектовать. Для нас работающий стан - это увеличение производственных мощностей примерно на треть. И если оба начнут работать непрерывно, то в сутки мы будем производить до 200-220 «кубов» КПД, при нынешних 120-140. - Берут ли строители, строящие жилье по другим проектам, какие-либо отдельные изделия?
- Немного. Многолетний такой заказчик у нас практически один - это ИСК «Восточные ворота». Наши конструкции подходят для их домов - лестничные марши, площадки. Раз в полгода они берут десятка по два того и другого. И все.
Но, когда у нас не было заказов на КПД, мы жили за счет сборного железобетона. Делаем дорожные и тротуарные бордюры, кольца для благоустройства, лотки, крышки лотков и пр. Но сейчас очень большая загрузка по КПД, и мы вынуждены отказывать заказчикам по этим изделиям, хотя заявки на те же лотки и бордюры присылают. К сожалению, с тем количеством людей, которые есть, мы не можем отвлекаться на них, не завалив строительную программу. С другой стороны, это и показатель того, что предприятие теперь работает глобально, а не для «поддержки штанов».
Сегодня у нас в штате 300 человек. Из них непосредственно в трех основных цехах - КПД, бетоносмесительный и арматурный - около 200. Остальные - это ремонтная группа, охрана, ИТР, административный персонал и т.д. Самая большая наша проблема - кадры. Потребность в них большая, но приходят не те, кого хотелось бы. Ребята с деревень - на лето. Необученные. Держимся в основном за счет специалистов предпенсионного возраста. Они и обучают тех, кто к нам приходит. - Высока ли эта потребность?
- Сейчас мы работаем в одну смену. Сменная работа - это еще один наш резерв. Но он требует скользящего графика, двухсменки. Их ввод может потребовать удвоения численности рабочих. Отмечу, что, когда 13 лет назад я пришел мастером на это предприятие, его штат был около 700 человек. - Что кроме денег и людей надо сегодня для вашей ритмичной работы?
- Устойчивые поставки материалов. Еще полгода назад ситуация с этим была не такой плохой, как сегодня. И не понять, с чем это ухудшение связано. Бывают даже патовые ситуации.
Например, термическая сталь - «напряженка», которая идет для изготовления перекрытий. Ее сейчас ни на складах, ни на базах по Приморью не найти. Нам приходится иметь дело с перекупщиками. А цены с Нового года на этот материал выросли с 30 000 до 45 000 рублей. Для производства мы берем его партией по пять тонн. Теперь придется покупать у производителей вагонами. Не повезешь ведь с «Амурстали» в Комсомольске-на-Амуре или с Новолипецкого металлургического завода арматуру отдельными вязанками! Придется покупать больше, чтобы было дешевле. Но со временем это окупится. - А песок, щебень не подорожали?
- Мы ищем, где подешевле. В последнее время песок, отвечающий нашим требованиям, брали по 650 рублей за тонну, а недавно один из поставщиков сбросил 50 рублей. Просто он расширяет сбыт, и пошел на цену чуть ли не по себестоимости. А щебень, цемент - дорожают. Не такими темпами, как металл, но с Нового года рублей на 150 за тонну цемента стали платить больше. За щебень то же самое. - Цемент южнокорейский?
- Нет. Его стало невыгодно брать, хотя он нас устраивал. Поэтому снова стали работать со спасским, как было раньше, когда у нас объемы были большие и мы завозили цемент по железной дороге вагонами, и тогда проблем не было.
Сейчас брать вагонами - дорого. Перешли на поставки цементовозами. На день работы нам надо 40 тонн. Возит компания-посредник. Очень надеемся, что со следующего года сможем начать работать с заводом напрямую. - Говорят, что панельное домостроение - вчерашний день? Можно ли с этим согласиться?
- Единственное, в чем оно сегодня уступает монолитному, - это ограничение по архитектуре. Панельный дом можно только немного развернуть вставками или расположить террасно по рельефу, а из монолита архитектор может лепить, что хочет.
Но монолитное строительство намного трудозатратнее, дороже и менее качественно. Ведь когда в Снеговой Пади заселялись монолитные дома, то было немало жалоб по промерзанию стен, по протечкам из-за дождей. А наш дом - теплый, и жалоб нет.
Панельные дома строили и продолжают строить в Москве и Санкт-Петербурге. Даже выше 20 этажей. Кстати, это и для нас перспективно: 10 этажей для нашей серии не предел. Одна из проектных фирм сейчас прорабатывает такой дом для Приморья в 17 этажей. При нехватке земли для инвесторов, конечно, большая разница - построить на участке дом в 10 или 17 этажей.
Есть у нас мысли со временем уйти от «теплослоя» в наружной панели. Он нам обходится очень дорого и удорожает изделия. Для панельного дома технически проще и дешевле может быть устройство навесного фасада. На построенных раньше так уже делают. - А долго ли могут простоять панельные дома? Стоит ли так сильно «капиталить» старые?
КСТАТИ Приморский край лидирует в ДФО по объемам строительства
Приморский край занял первое место в Дальневосточном федеральном округе по объемам строительства с начала 2016 года. Таковы результаты мониторинга социально-экономического положения регионов РФ за период январь - апрель 2016 года.
Как отметила заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна ТЕРЛЕЦКАЯ, в этом году регион демонстрирует положительную динамику в социально-экономическом рейтинге по нескольким направлениям.
«Согласно результатам исследования, за четыре месяца этого года Приморский край вошел в тройку лидеров по Дальневосточному федеральному округу по нескольким направлениям. Так, Приморье заняло первое место в округе и 12-е в России по объемам строительных работ. Приморье - второе в ДФО и 23-е в стране по индексу обрабатывающих производств, а также третье в округе и 31-е среди всех российских субъектов по объему товаров собственного производства», - сообщили в ведомстве.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.