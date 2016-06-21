Медикам Уссурийска вручили награды за труд и профессионализм

- Мы не можем наградить всех, но, безусловно, каждый медработник заслуживает признания и самых высоких похвал за свой нелегкий труд. Слова благодарности в адрес врачей должны звучать не раз в году, а ежедневно. Спасибо всем медработникам за то, что стоят на страже здоровья наших граждан и делают мир лучше своим примером. Пусть счастье и радость наполняют дома всех врачей, а профессия - навсегда остается любимой, - пожелал Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.