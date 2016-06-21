На "Агрофудэкспо" можно будет и посмотреть, и попробовать

Выставка проходит в новом формате: упор делается на презентации, дегустации, консультации по всей линейке представленной продукции на выставке. Режим работы: 23 июня с 10:00 до 18:00; 24 июня с 10:00 до 18:00; 25 июня с 10:00 до 16:00. Вход свободный.