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На ВЭФ презентуют транспортные коридоры

21 июня 2016, 17:00
Концепцию развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" презентуют на втором Восточном экономическом форуме
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ВЭФ

Концепцию развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» презентуют на втором Восточном экономическом форуме. Об этом заявил вице-губернатор Приморья Сергей НЕХАЕВ в ходе интервью телевидению китайской провинции Хэйлунцзян на площадке XXVII Харбинской торгово-экономической ярмарки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сотрудничество регионов может помочь развитию объединенной стратегии Нового Шелкового пути, интересовало китайских журналистов. Заместитель главы Приморья отметил, что этот вопрос стал ключевым в ходе мероприятий Харбинской ярмарки.

«Этот вопрос обсуждался и на встречах с представителями деловых кругов и руководством провинции Хэйлунцзян. Одно из направлений развития нового Шелкового пути - международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Этот проект поддерживается руководством страны... Думаю, данная концепция будет презентована в рамках второго Восточного экономического форума. Тогда мы сможем более конкретно говорить о тех участках, которые российская сторона будет адресовать китайским инвесторам», - подчеркнул Сергей Нехаев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#ВЭФ#Транснефть-Логистика#Экономика#Приморье#Бизнес
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