На ВЭФ презентуют транспортные коридоры

Концепцию развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» презентуют на втором Восточном экономическом форуме. Об этом заявил вице-губернатор Приморья Сергей НЕХАЕВ в ходе интервью телевидению китайской провинции Хэйлунцзян на площадке XXVII Харбинской торгово-экономической ярмарки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сотрудничество регионов может помочь развитию объединенной стратегии Нового Шелкового пути, интересовало китайских журналистов. Заместитель главы Приморья отметил, что этот вопрос стал ключевым в ходе мероприятий Харбинской ярмарки.
«Этот вопрос обсуждался и на встречах с представителями деловых кругов и руководством провинции Хэйлунцзян. Одно из направлений развития нового Шелкового пути - международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Этот проект поддерживается руководством страны... Думаю, данная концепция будет презентована в рамках второго Восточного экономического форума. Тогда мы сможем более конкретно говорить о тех участках, которые российская сторона будет адресовать китайским инвесторам», - подчеркнул Сергей Нехаев.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.