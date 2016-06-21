На ВЭФ презентуют транспортные коридоры

«Этот вопрос обсуждался и на встречах с представителями деловых кругов и руководством провинции Хэйлунцзян. Одно из направлений развития нового Шелкового пути - международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Этот проект поддерживается руководством страны... Думаю, данная концепция будет презентована в рамках второго Восточного экономического форума. Тогда мы сможем более конкретно говорить о тех участках, которые российская сторона будет адресовать китайским инвесторам», - подчеркнул Сергей Нехаев.