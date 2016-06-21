Пилоты РДС-Восток провели во Владивостоке самый непредсказуемый этап серии

Дамир Идиятулин сегодня находится на второй строчка общего зачета чемпионата РДС-Восток и по праву считается одним из сильнейших пилотов страны. Тем обиднее было его поражение в топ-16 - в парном заезде с Антоном ДУБОВИКОМ из Хабаровска. После хорошей постановки автомобиль Дамира потерял сцепление с трассой, как результат – ошибка и минус пять баллов – отставание, которое красноярец не смог отыграть. Нельзя не отметить высокий уровень, который показывает в этом сезоне хабаровчанин Антон Дубовик. В Хабаровске нет трассы для тренировок и, как следствие, местные пилоты лишены возможности тренироваться. Кстати, этот факт в свое время стал причиной переезда во Владивосток четырёхкратного чемпиона РДС-Восток Ильи Федорова. Однако даже достаточное количество тренировок перед этим этапом не уберегло Илью от «борща» - так в дрифте называют ошибку, допущенную по вине самого пилота. В топ-8 Федорову в соперники достался Макар Черныш, последний и вышел победителем из этой схватки.