Приморье нацелилось на свекловодство

Построен он был в Приморье в 1935 году и перерабатывал сахарную свеклу. Сегодня мощность завода - 210 тыс. тонн сахара в год, но завод работает на половину своей мощности, производя около 100 тыс. тонн в год, так как платит высокие таможенные пошлины на ввозимое сырье – около 20 млн в год - и сахар, произведенный из тростника, неконкурентен в сравнении с сахаром, произведенным из свеклы. В 2011 году, еще до введения санкций против России и стартовавшей кампании по импортозамещению, приморский производитель разработал проект перевода производства с тростникового сахара-сырца на сахарную свеклу.