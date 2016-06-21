Приморье одним из первых протестирует 5G

«В 2015 году сеть 4G от МТС была запущена во всех регионах Дальнего Востока и доступна для более чем 40% населения как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Создав надежную инфраструктуру связи на Дальнем Востоке, сегодня мы делаем акцент на «точечные решения», направленные на улучшение уже существующей телеком-инфраструктуры. На сегодняшний день сеть «четвертого поколения» доступна 78% населения Приморья. Инвестиции будут направлены на улучшение качества и увеличение емкости сети, а также на реализацию проектов на строительство собственной транспортной сети вглубь региона. Таким образом, в этом году мы планируем запустить в крае сеть LTE - 1800 МГц, а также на четверть увеличить количество базовых станций четвертого поколения. Под улучшение покрытия помимо крупных городов, где традиционно заметен рост потребления мобильного трафика, попали небольшие поселки и села в Хасанском, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Пограничном, Чугуевском, Октябрьском, Тернейском, Михайловском и Пожарском районах края. Помимо этого, будет проведено строительство и волоконно-оптических линий по направлениям село Уборка – село Чугуевка и село Хороль – село Камень-Рыболов, которые позволят увеличить емкость сети в этих районах на треть», - говорит руководитель пресс-службы МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Юлия КОВАЛЕВА.