Рыбаки требуют "открыть границу"

Год назад крушение траулера «Дальний Восток» в Охотском море унесло десятки жизней рыбаков. Страна с ужасом узнала, как погибал экипаж БАТМ. Причем не в условиях «идеального» шторма, а из-за целого букета нарушений со стороны судовладельца. Следователи нашли неоформленных мигрантов-матросов, незаконные изменения конструкции судна, отсутствие запасов топлива. Этот букет нарушений стал возможен только по одной простой причине: сотни судов сегодня рыбачат в ИЭЗ России, при этом они не пересекают российскую границу. Таким образом, контролировать их невозможно. И если из порта Пусан на промысел выйдет очередное судно, на котором не будет ни одного спасательного жилета, а у экипажа не будет квалификационных документов, удивляться не стоит. Все это устраивает рыбаков, чьи суда годами не посещают родные порты. Зато в иностранных портах базирования их уже давно считают своими. Они развивают, строят экономику чужого государства. «Дружба» с иностранцами все запутаннее