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У "Боинга", летевшего из Москвы на Дальний Восток, оказались проблемы с двигателем

21 июня 2016, 12:57
Самолет авиакомпании "Россия" ранее принадлежал "Трансаэро"

Самолет авиакомпании «Россия» ранее принадлежал «Трансаэро»

Принадлежащий авиакомпании «Россия» лайнер «Боинг-747-400», вылетевший 20 июня из Москвы в Хабаровск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета «Внуково» из-за проблем с двигателем. Пассажиры отправлены в Хабаровск другим бортом.

По данным аэропорта Хабаровск (Новый), расчетное время прибытия самолета - 21 июня в 15:20 (08:20 мск).

2 июня авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») получила от лизинговой компании Boeing-747, ранее находившийся в парке «Трансаэро». После прекращения деятельности перевозчика группа «Аэрофлот» согласилась взять у отечественных лизингодателей самолеты, которые перевозчик эксплуатировал ранее или только собирался взять в лизинг. Сначала речь шла о 34 лайнерах, затем цифра сократилась до 25, так как 9 самолетов были признаны не пригодными для полетов.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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