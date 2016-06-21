У "Боинга", летевшего из Москвы на Дальний Восток, оказались проблемы с двигателем

2 июня авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») получила от лизинговой компании Boeing-747, ранее находившийся в парке «Трансаэро». После прекращения деятельности перевозчика группа «Аэрофлот» согласилась взять у отечественных лизингодателей самолеты, которые перевозчик эксплуатировал ранее или только собирался взять в лизинг. Сначала речь шла о 34 лайнерах, затем цифра сократилась до 25, так как 9 самолетов были признаны не пригодными для полетов.