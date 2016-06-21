У Снеговой Пади открылось второе дыхание

Кстати, отвечая на вопросы, связанные с реализацией программы строительства доступного жилья, на прямой линии, организованной приморским телевидением, губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сказал: «Программа «Жилье для российской семьи» крайне важна для нас. Когда я пришел работать в 2012 году, у нас средняя стоимость квадратного метра составляла 70 тысяч рублей. Я поставил задачу перед собой и всей администрацией снизить стоимость до 40 тысяч рублей. Вот «Жилье для российской семьи» - 35 тысяч рублей. Со Снеговой Падью точно разберемся».