В Приморье товар запутался в паутине

В связи с ухудшением финансово-экономического положения на предприятиях, многие компании начинают панически снижать свои расходы. В этом видится один из главных рецептов выживания в период кризиса, когда спрос не просто сокращается, а схлопывается. Так, если раньше ретейлеры могли устанавливать 200%-ую наценку на товар, то в 2013 году по ряду позиций они были вынуждены уронить ее до 40%, а сегодня она не превышает 15-20%. С такой низкой наценкой необходимо сокращать затраты, но как? Цену на входе не снизишь (у производителей из-за курса доллара подскочила стоимость импортных составляющих), да и для покупателей уже не выставишь заоблачный ценник. Если в 1998 году так можно было сделать потому, что рынок был ненасыщен, и потребитель покупал товар потому, что его было негде взять, то сейчас в условиях жесткой конкуренции это невозможно.