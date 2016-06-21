Юбилейный Петербургский экономический форум оставил больше вопросов, чем дал ответов

«Вопрос об инвестициях – это очень конкретный вопрос. В ряде случаев это бывает некачественная работа и с нашей стороны, и со стороны тех, кто привлекает эти инвестиции. Ведь не зря сегодня (16 июня) будут подводиться итоги Национального инвестиционного рейтинга, который градуирует наши регионы по степени их готовности к тому, чтобы эти инвестиции пришли. Сейчас на Дальнем Востоке у нас создается система территорий опережающего развития (ТОР), которая создает интересные условия для инвестора. Мы сейчас решаем, например, вопрос о выравнивании тарифа на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока. Это очень важно, потому что это издержки, оценки бизнес-плана компаний. Есть информация о том, что мы, может быть, не слишком активно презентуем те возможности, которые у нас есть. Но над всем этим комплексом нужно работать», - ответил Алексей Улюкаев.