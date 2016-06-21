Железнодорожники констатируют рост

Повышение эффективности взаимодействия участников рынка железнодорожных грузовых перевозок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) обсудили за круглым столом оператор, грузоотправители и перевозчик на традиционной встрече с клиентами, организованной Владивостокским филиалом АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в начале июня во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
На мероприятии встретились клиенты и партнеры компании со всего Дальнего Востока: география участников включала Сахалин и Амурскую область, Якутию, Приморский и Хабаровский край.
Директор Владивостокского филиала ПГК Виктор ОСИПОВ обозначил приоритетные направления и технологии работы компании на региональном рынке, а также рассказал о новых сервисных предложениях и проектах ПГК. «Работа Владивостокского филиала ПГК в равной степени значима для всех субъектов ДФО, мы перевозим грузы для регионов с ограниченной транспортной доступностью, таких как Камчатка, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Якутия. Несмотря на обострение конкурентной среды, наша компания стабильно работает, привлекая в транспортную железнодорожную отрасль современные технологии и высокие стандарты клиентского обслуживания», - подчеркнул он.
«ПГК не стоит на месте, и до 2020 года мы планируем поменять структуру парка в связи с изменившимися акцентами рынка. По сравнению с прошлым годом грузовая база прирастает, и это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее», - рассказал собравшимся начальник департамента перевозок промышленных грузов и ТНП центрального аппарата ПГК Максим ТЮРИН, также поделившись планами и перспективами развития компании на ближайшее время.
Разговор о тенденциях и перспективах развития продолжил заместитель руководителя Дальневосточного центра фирменного транспортного обслуживания (ДТЦФТО) Антон МОСКВИЧЕВ: «Роль флагманской услуги сегодня выполняет перевозка грузов с согласованным временем отправления и прибытия. За пять месяцев 2016 года со станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) отправлено 1753 поезда, что на 68 больше, чем за аналогичный период 2015 года. Из них наибольшее количество составили контейнерные составы и поезда с углем, также со скоропортящимися товарами и порожние. Увеличение к уровню прошлого года составило 1,4%».
Кроме этого, представитель ДТЦФТО отметил, что особое внимание уделяется работе с резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, для того чтобы максимально привлечь груз на железнодорожный транспорт.
Участники встречи отметили клиентоориентированный подход и высокий профессионализм сотрудников ПГК. По мнению собравшихся, проведение совместных встреч для обсуждения новых тенденций отрасли способствует эффективному решению вопросов перевозочного процесса и повышению привлекательности железнодорожных перевозок в регионе.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.