Железнодорожники констатируют рост

Разговор о тенденциях и перспективах развития продолжил заместитель руководителя Дальневосточного центра фирменного транспортного обслуживания (ДТЦФТО) Антон МОСКВИЧЕВ: «Роль флагманской услуги сегодня выполняет перевозка грузов с согласованным временем отправления и прибытия. За пять месяцев 2016 года со станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) отправлено 1753 поезда, что на 68 больше, чем за аналогичный период 2015 года. Из них наибольшее количество составили контейнерные составы и поезда с углем, также со скоропортящимися товарами и порожние. Увеличение к уровню прошлого года составило 1,4%».