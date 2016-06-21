Женщина с курицей на поводке из Владивостока ехала к любимому (ФОТО)

В редакцию «Золотого Рога» кроме фото поступило еще и видео любительницы кур, на котором видно, что эпатажная мадам, одетая в разную обувь, продолжила свой путь в одном из городских автобусов. По рассказам очевидцев, женщина с курицей поехала на автобусе в сторону Второй речки.