Большому Владивостоку продлили жизнь

Зампредседателя комитета по региональной политике и законности ЗС ПК Павел АШИХМИН назвал данный вопрос техническим, поскольку принципиальное решение по этому поводу было принято ранее. Добавим, что в начале июня профильный комитет ЗС ПК рекомендовал отклонить вынесенное в апреле 2016 года экспертное заключение Управления Минюста РФ по Приморскому краю, которое признало краевой закон №497 противоречащим федеральному закону «О свободном порте Владивосток». Правовое управление ЗС ПК указало, что краевой закон в начале 2016 года уже менялся в связи с введением режима порто-франко, в то время как заключение Минюста этого факта не учитывает. Досье "Дальневосточного капитала": Соглашение о создании Владивостокской агломерации было подписано в октябре 2014 года. В состав объединения вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. В ноябре того же года краевым парламентом был принят закон о передаче муниципальных полномочий в сфере градостроительства, земельных отношений и рекламной деятельности на краевой уровень. В более отдаленной перспективе предусматривалось создание единого органа, который бы координировал развитие Владивостокской агломерации.