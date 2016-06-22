Большому Владивостоку продлили жизнь

Владивостокской агломерации дали еще пять лет
Законодательное Cобрание Приморского края приняло в первом чтении законопроект, «продляющий жизнь» Владивостокской агломерации до 2021 года, или на срок полномочий следующего созыва ЗС ПК. Соответствующие поправки планируется внести в ст. 3 краевого закона №497, перераспределяющего полномочия между органами местного самоуправления Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов и краевой администрацией, пишет Деловая газета.
Сделать это предлагается «в целях обеспечения согласованных действий и координации деятельности органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления и в связи с необходимостью обеспечения непрерывности осуществления перераспределенных полномочий».
Зампредседателя комитета по региональной политике и законности ЗС ПК Павел АШИХМИН назвал данный вопрос техническим, поскольку принципиальное решение по этому поводу было принято ранее. Добавим, что в начале июня профильный комитет ЗС ПК рекомендовал отклонить вынесенное в апреле 2016 года экспертное заключение Управления Минюста РФ по Приморскому краю, которое признало краевой закон №497 противоречащим федеральному закону «О свободном порте Владивосток». Правовое управление ЗС ПК указало, что краевой закон в начале 2016 года уже менялся в связи с введением режима порто-франко, в то время как заключение Минюста этого факта не учитывает. Досье "Дальневосточного капитала": Соглашение о создании Владивостокской агломерации было подписано в октябре 2014 года. В состав объединения вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. В ноябре того же года краевым парламентом был принят закон о передаче муниципальных полномочий в сфере градостроительства, земельных отношений и рекламной деятельности на краевой уровень. В более отдаленной перспективе предусматривалось создание единого органа, который бы координировал развитие Владивостокской агломерации.
Большинство положений закона вступило в силу с 1 января 2015 года. А в октябре губернатором Приморья Владимиром Миклушевским был утвержден план мероприятий по развитию Владивостокской агломерации. Однако в начале 2016 года Законодательное Собрание Приморья по представлению прокурора Приморского края внесло поправки в закон №497, приведя его в соответствие с законом «О cвободном порте Владивосток». Согласно этому документу, перераспределенные полномочия по подготовке документов в сфере градостроительства и территориального планирования должны вернуться на муниципальный уровень.
Кстати, в документах к законопроекту о «продлении» действия режима Владивостокской агломерации содержится информация об итогах работы краевых учреждений, созданных в рамках исполнения закона об агломерации. Так, за время работы созданного в рамках реализации закона КГБУ «Центр развития территорий» были внесены изменения в Генплан Артема, а также подготовлено 12 проектов распоряжений департамента градостроительства о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования. За 2015 год Центром подготовлено 1357 градостроительных планов земельных участков и 100 материалов для отказа в выдаче градостроительных планов земельных участков. Сегодня КГБУ «Центр развития территорий» ведется работа по созданию региональной информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности, включающей базы данных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации.
С 1 марта 2015 года по 1 апреля 2016 года в профильный департамент краевой администрации поступило на рассмотрение 21278 заявлений о предоставлении земельных участков на территории Владивостока, Артема, Шкотовского и Надеждинского районов. Для реализации указанных полномочий было создано краевое государственное казенное учреждение «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», которое, кроме прочего, выполняет геодезические и кадастровые работы на земельных участках населенных пунктов в составе Владивостокской агломерации. За период работы учреждения отработано 5452 заявления по 5684 объектам.
В свою очередь, краевой департамент информационной политики после перераспределения полномочий в рамках КЗ-497 в мае 2015 года утвердил административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Надеждинского муниципального района, Шкотовского муниципального района, аннулирование таких разрешений». Кроме того, департамент провел работу по разработке схем размещения рекламных конструкций по четырем муниципальным образованиям агломерации, а также их согласованию и утверждению. Фото Андрея САВИНА.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.