Доля ВИП-клиентов в банках Дальнего Востока равна 1-2% от общего количества

Сбербанк, вышедший на рынок премиального сегмента в 2009 г., стал лидером этого рынка по общероссийской статистике, открыв офисы премиального уровня «Сбербанк Первый» в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Магадане, Петропавловске-Камчатском. Летом 2016 г. ВТБ24 открывает специализированный офис «Привилегия» во Владивостоке (аналогичное подразделение уже функционирует в Хабаровске). После окончательного слияния Банка Москвы с ВТБ его премиум-офисы будут работать в контексте группы ВТБ и на Дальнем Востоке. Альфа-Банк одним из первых вышел на этот путь взаимоотношений с клиентами в России и на Дальнем Востоке, переформатировав ряд дополнительных офисов для работы с премиум-сегментом. Дальневосточный филиал Росбанка продолжает работать по стандартам международного банкинга группы Societe Generale во всех городах своего присутствия в регионе. Восточный экспресс банк первым из региональных банков в ДФО открыл обособленные отделения для обслуживания важных персон, кстати центр обслуживания ВИП-клиентов Региональной дирекции по Приморскому краю является одним из самых динамичных подразделений банка в ДФО. Досье "Золотого Рога": В Европе и США порог входа от $1 млн (около 66 млн руб. по текущему курсу). В России он может варьироваться от 1 до 50 млн руб. (по данным www.frankrg.com). Состоятельные клиенты банков в 80% случаев мужчины - владельцы среднего или малого бизнеса. Представители власти, как правило, становятся vip-клиентами банков в возрасте 35-50 лет.