Доля ВИП-клиентов в банках Дальнего Востока равна 1-2% от общего количества

Но зато какие это клиенты….
Наиболее состоятельные ВИПы банков оказались самыми надежными клиентами кредитных организаций на Дальнем Востоке. Эксперты деловой газеты «Золотой Рог» констатируют рост портфеля по притоку клиентов сегмента ВИП на уровне 16% за 2014-2015 гг. Количество офисов, нацеленных на работу с премиальным сегментом, за последние 2-3 года также возросло. Сложная экономическая ситуация позволила взглянуть на деньги философски, а на финансовые инструменты - творчески, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сбербанк, вышедший на рынок премиального сегмента в 2009 г., стал лидером этого рынка по общероссийской статистике, открыв офисы премиального уровня «Сбербанк Первый» в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Магадане, Петропавловске-Камчатском. Летом 2016 г. ВТБ24 открывает специализированный офис «Привилегия» во Владивостоке (аналогичное подразделение уже функционирует в Хабаровске). После окончательного слияния Банка Москвы с ВТБ его премиум-офисы будут работать в контексте группы ВТБ и на Дальнем Востоке. Альфа-Банк одним из первых вышел на этот путь взаимоотношений с клиентами в России и на Дальнем Востоке, переформатировав ряд дополнительных офисов для работы с премиум-сегментом. Дальневосточный филиал Росбанка продолжает работать по стандартам международного банкинга группы Societe Generale во всех городах своего присутствия в регионе. Восточный экспресс банк первым из региональных банков в ДФО открыл обособленные отделения для обслуживания важных персон, кстати центр обслуживания ВИП-клиентов Региональной дирекции по Приморскому краю является одним из самых динамичных подразделений банка в ДФО. Досье "Золотого Рога": В Европе и США порог входа от $1 млн (около 66 млн руб. по текущему курсу). В России он может варьироваться от 1 до 50 млн руб. (по данным www.frankrg.com). Состоятельные клиенты банков в 80% случаев мужчины - владельцы среднего или малого бизнеса. Представители власти, как правило, становятся vip-клиентами банков в возрасте 35-50 лет.
Особенностью российского рынка стало отсутствие единого подхода к классификации клиентов. На Западе ВИП-клиентами становятся в основном предприниматели и владельцы корпораций, в России ставка сделана на более обширную прослойку населения - средний класс с доходом от $2 тыс. (по данным агентства Frank Research Group). Если говорить о минимальных суммах, с которыми начинают работать банки, то выясняется, что местный private banking просто не соответствует классическому западному пониманию. Официальной статистики по данному сегменту не существует. Определенно можно сказать, что сегментация между премиальным клиентом - mass affluent (средний вклад - 1,8 млн руб.) и клиентом уровня private banking (вклады свыше 10 млн руб. по регионам России и 30 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге) есть и на Дальнем Востоке. Хотя отделения А-клуба (для очень состоятельных клиентов Альфа-Банка) до краев нашенских еще не добрались, в силу отсутствия в ДФО городов-миллионников. Ближайшее находится в Красноярске.
Сегментация клиентов премиум-уровня от Владивостока до Магадана вполне демократична: начинается со вклада от 1 млн руб. и не ограничивается суммами в 100 млн руб. Такие депозиты в дальневосточных банках теперь не редкость. Впрочем, кредитные организации стараются не делать из самого наличия солидного вклада икону, т.к. деньги должны работать, а клиент - пользоваться многочисленными сервисами. Но в целом в России и на Дальнем Востоке в частности «ВИПами» считаются клиенты, по западным меркам (особенно с учетом долларового эквивалента) принадлежащие к сегменту affluent (премиум), а говорить о сегментации HNWI и UHNWI внутри российского private banking вообще не приходится: число реальных клиентов UHNWI настолько невелико, что выделять их не имеет смысла (по данным Frank Research Group). Сегменты «премиум» и private-обслуживания несколько размыты.
Состоятельным клиентам не чужд романтизм, и свой жизненный стиль и вполне земные желания они доверяют банкам.
В рамках услуги консьерж-сервиса Банка Москвы ВИП-клиентам доступен заказ продуктов питания из ресторанов, заказ доставки подарков и ювелирных украшений, поиск персонала для работы в семье, бронирование столиков в ресторанах и клубах, поиск и бронирование авиабилетов, гостиниц и вилл, подбор дизайнеров, флористов, спортивных инструкторов и других специалистов, курьерские услуги, поиск любой справочной информации, необходимой клиенту, и многое другое.
В течение месяца сотрудники ВТБ24 private banking провели для клиента головокружительную сделку по продаже недвижимости в Сочи и покупке яхты на Дальнем Востоке. Клиент остался доволен покупкой. Зачастую менеджеры банка проводят сделки по покупке произведений искусства, предварительно подбирая арт-объект в соответствии с требованиями клиента.
2016 год будет активным, и поводов для того, чтобы собрать клиентов в ВИП-офисах банков на Дальнем Востоке на традиционные мероприятия и обсудить планы, будет много, в этом уверены все собеседники деловой газеты «Золотой Рог».
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.