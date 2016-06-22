"Хабаровская генерация" АО "ДГК" завершила второй год волонтерского проекта

Досье "Золотого Рога": ПАО "РАО ЭС Востока" и его дочерние общества АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» присоединились к программе корпоративного волонтерства группы "РусГидро" в июне 2014 года. Движение волонтеров насчитывает 80 человек из обществ холдинга «РАО ЭС Востока». Оно охватывает 8 детских домов в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Программа создана для развития просветительской и профориентационной деятельности среди воспитанников детских домов, социализации ребят. Волонтеры энергокомпаний активно сотрудничают с профильными учебными заведениями, сопровождают и продвигают воспитанников детских домов после получения профильных специальностей, помогают им найти себя в энергетической отрасли.