"Хабаровская генерация" АО "ДГК" завершила второй год волонтерского проекта

Особой приметой этапа стало погружение подопечных «Хабаровской генерации» - воспитанников хабаровских детских домов №4 и №5 - в профессию энергетика, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Волонтеры предприятия с 2014 года сотрудничают с ребятами в рамках программы профориентации, реализуемой АО «ДГК» под патронатом ПАО "РАО ЭС Востока". В основе программы – знакомство детей, оставшихся без попечения родителей, с профессиями отрасли; их социализация и адаптация к самостоятельной жизни, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
В течение учебного года 2015/16 для ребят проводились Дни профессии и мастер-классы на территориях Хабаровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Специалисты рассказывали юным посетителям о самых распространенных профессиях электростанций (лаборант, электрослесарь КиП, электромонтер и другие), знакомили с работой цехов и оборудования.
Кроме того, шестеро воспитанников подшефных детских домов «Хабаровской генерации» прошли обучение в энергошколе, организованной АО «ДГК», и успешно приняли участие в полуфинале чемпионата JuniorSkills Russia.
Главным итогом деятельности волонтеров можно считать желание ребят освоить профессию энергетика - многие из них уже этим летом намерены поступать в учебные заведения на специальности, востребованные в отрасли.
Более того, волонтерское движение «Хабаровской генерации» ширится. В 2016 году к нему присоединились сотрудники еще двух электростанций филиала – Амурской ТЭЦ-1 и Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-3. Они наладили сотрудничество с детским домом №8 Амурска и детским домом №12 Комсомольска-на-Амуре. Таким образом, в 2016/17 гг. в проекте примут участие около 40 волонтеров «Хабаровской генерации» и воспитанники четырех детских домов Хабаровского края.
Досье "Золотого Рога": ПАО "РАО ЭС Востока" и его дочерние общества АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» присоединились к программе корпоративного волонтерства группы "РусГидро" в июне 2014 года. Движение волонтеров насчитывает 80 человек из обществ холдинга «РАО ЭС Востока». Оно охватывает 8 детских домов в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Программа создана для развития просветительской и профориентационной деятельности среди воспитанников детских домов, социализации ребят. Волонтеры энергокомпаний активно сотрудничают с профильными учебными заведениями, сопровождают и продвигают воспитанников детских домов после получения профильных специальностей, помогают им найти себя в энергетической отрасли.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.