Инвесторы уже обещают вложить в СПВ 100 миллиардов рублей

Общая сумма заявленных инвестиций резидентов Свободного порта Владивосток достигла 101,3 миллиарда рублей. За период действия закона о Свободном порте АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашения с 39 компаниями, которые создадут более 16 тысяч рабочих мест в Приморском крае, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Самые крупные инвестиционные проекты реализуют компании ООО «Новый угольный терминал», ООО «Авиаполис «Янковский», а также ООО «Восток ЛПГ».
«Мы инвестируем 4,5 миллиарда рублей в строительство морского терминала и создание инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Наш проект одобрили на Наблюдательном совете, и в этот же день было подписано соглашение с Корпорацией. Оперативность и слаженность работы вдохновляет, и я уверен, что административная поддержка и преференции Свободного порта позволят быстрее выйти на окупаемость», - комментирует Виктор ТОМАСЕВИЧ, генеральный директор ООО «Восток ЛПГ».
Большинство резидентов - 30% - выбрали промышленную сферу деятельности, еще 25% сосредоточились на логистике, третье место по популярности среди отраслей занимает сельское хозяйство. Стоит отметить, что географически большинство компаний - 14 - зарегистрировано во Владивостоке, в Артеме - 8, Уссурийске - 6.
«Спустя чуть более полгода работы Свободного порта Владивосток достигнута важна цифра в 100 миллиардов рублей, что свидетельствует о его востребованности. Практически ежедневно к нам поступает по несколько обращений, которые оперативно обрабатываются. Главная задача на ближайшее время, которую обозначил Юрий Петрович Трутнев, - это чтобы все механизмы заработали, в том числе 8-дневная виза, свободная таможенная зона», - сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис ТИХОНОВ.
Четвертый Наблюдательный Совет Свободного порта Владивосток, заседание которого прошло в Приморье 15 июня, одобрил еще 27 инвестпроектов (см. материал выше). Общая сумма частных инвестиций составила более 14,3 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать в Приморье почти 1 700 новых рабочих мест.
Как отметил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, к концу года ожидается поступление еще не менее 100 заявок от потенциальных резидентов СПВ.
«Мы можем называть такую цифру исходя из той динамики, которая есть сегодня. А динамика у нас хорошая. Подчеркну, мы максимально упростили процедуру регистрации резидентов Свободного порта Владивосток», - заявил губернатор.
Отметим, закон о Свободном порте Владивосток начал реализоваться чуть более полугода назад, и уже собрал 80 заявок от резидентов. Это более 160 миллиардов рублей заявленных инвестиций и около 20 тысяч новых рабочих мест.
Первые предприятия в Свободном порту Владивосток заработают в течение 1,5-2 лет. Реализация проекта к 2025 году позволит удвоить валовой региональный продукт и в 2,5 раза увеличить инвестиции в основной капитал, что в конечном итоге скажется на уровне жизни всех жителей края.
Напомним, режим порто-франко распространяется на территории 15 муниципальных образований юга Приморского края, включая их морские акватории. Для вхождения в Свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории Свободного порта. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее пяти миллионов рублей в течение трех лет. И, в-третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным законом видам деятельности.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.