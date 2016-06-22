Инвесторы уже обещают вложить в СПВ 100 миллиардов рублей

«Мы инвестируем 4,5 миллиарда рублей в строительство морского терминала и создание инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Наш проект одобрили на Наблюдательном совете, и в этот же день было подписано соглашение с Корпорацией. Оперативность и слаженность работы вдохновляет, и я уверен, что административная поддержка и преференции Свободного порта позволят быстрее выйти на окупаемость», - комментирует Виктор ТОМАСЕВИЧ, генеральный директор ООО «Восток ЛПГ».