Получить статус резидента порто-франко во Владивостоке можно даже компании с четырьмя сотрудниками

- Мы посмотрели, что в Ханкайском районе весь берег уже практически занят. И может получиться так, что следующие выданные участки начнут блокировать проезд к этим. Сейчас мы прорабатываем детали закона, связанные с сервитутом на возможность проезда к уже выбранным участкам, - рассказал Юрий Трутнев. - Этот и другие моменты трудно прописать в законе, пока он не начал работать. Мы обязаны отладить все детали до октября 2016 года.