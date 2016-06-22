Приморский край себя показал и других попиарил

Приморье хвалилось на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке товарами, произведенными в других регионах
На Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, что прошла с 15 по 19 июня в столице провинции Хэйлунцзян, Приморский край был представлен весьма заметно. Но неоднозначно, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Оставим в стороне деловую часть программы выставки, в которой Приморье также приняло участие. Остановимся на визуальном восприятии, взглянув на экспозицию края глазами посетителей выставки.
Экспозиция включала два стенда, один из которых, по словам участников выставки, готовила администрация Приморского края, другой - Центр развития экспорта ПК. Оживленно было у обоих, только вот причины этого самого оживления были разными.
Первый, флагманский, стенд, выглядел в этот раз весьма неплохо. Фото- и видеофрагменты из жизни края придавали определенную динамику экспозиции и настраивали посетителей на позитивную волну. (Вот только почему видеоролики транслировались только на русском языке? Переведенные на китайский или хотя бы английский язык, они привлекли бы куда больше внимания.) Помимо представителей АПК здесь работали сотрудники Инвестиционного агентства Приморского края и представители бизнеса, презентуя такие проекты, как «Приморское кольцо», авиаполис «Янковский» и другие. Для удобства посетителей была организована зона переговоров, b2b. Из очевидных минусов - отсутствие упоминания приморской столицы (фотографии городских пейзажей не в счет), из-за чего в головах китайских и других иностранных гостей то и дело возникала путаница.
«Иностранцы по-прежнему слабо представляют, где находится Приморский край, некоторые полагают, что его столицей является, например, Хабаровск, - рассказывает сотрудник Туристско-информационного центра ПК Александр ШВЕЙКОВСКИЙ. - Однако радует, что часть посетителей целенаправленно приходила за тем, чтобы определиться с маршрутом по Приморью: куда конкретно поехать, где остановиться и что посмотреть. И это не те «туристы», которых интересует только шопинг в ювелирных и продуктовых магазинах. Это настоящие путешественники, очень приятные, образованные, продвинутые люди самого разного возраста. Среди них, например, были пара художников, которые собираются приехать писать зимний Владивосток. Специально к выставке мы заказали путеводители и прочие туристские брошюры на китайском языке, во всех подробностях описывающие, какова разница во времени, как добраться до тех или иных достопримечательностей, где переночевать, что поесть, какие места лучше посетить летом, а какие - зимой. Карта и паспорт Владивостока разошлись уже в первый день, когда отведенное ТИЦу место на стенде посетили не менее 600 человек».
В озвученную Александром цифру охотно веришь, глядя на то, сколь активно он вел себя на стенде. Сколько раз корреспонденту «Золотого Рога» приходилось наблюдать на других мероприятиях скучающих представителей краевого департамента туризма, ТИЦа или турбизнеса. Один-единственный сотрудник Туристско-информационного центра, очень кстати владеющий китайским, весьма успешно справлялся с поставленной задачей, не уставая улыбаться гостям и щедро делясь своей энергетикой, создавая устойчивое впечатление: их, иностранных туристов, в крае действительно ждут.
А вот стенд, организованный Центром развития экспорта, мягко говоря, удивил. Здесь шла бойкая торговля янтарем и другими самоцветами, не имеющими… никакого отношения к Приморью, а также продуктами из других российских регионов, причем отнюдь не уникальными (что еще как-то можно было бы понять): мороженым, конфетами, печеньем, напитками и т.д. Справедливости ради, приморские игроки все же присутствовали. Так, в одном углу довольно активно распродавалась продукция находкинского завода «КВЭН», в других - «примостились» «Приморский кондитер», «Арсеньевский квасной завод» и компания «Лимонник».
«Сказать, что мы разочарованы организацией работы стенда, - ничего не сказать. Стремление отдельных людей заработать понятно, но ведь оно не должно заслонять все остальное,- с горечью делится один из приморских производителей. - Мы не первый раз участвуем в этой ярмарке, случалось разное, но в этом году мы определенно чувствуем себя лишними. Клочок стенда, что нам отвели, ничтожно мал. Некуда поставить образцы, не говоря уже о том, чтобы переговорить с заинтересованными потенциальными партнерами. Зато продукции, не имеющей отношения к краю, место нашлось. А ведь затраты на дорогу, размещение в гостинице, прочие командировочные расходы нам никто не компенсирует (да мы и не просим). Или нас приглашают для «галочки», чтобы отчитаться затем о проделанной работе? Если же речь о поддержке приморского бизнеса, особенно малого, которому и так тяжело сегодня выживать, то надо идти до конца, а не ограничиваться полумерами, работая на отчеты».
Действительно, отдельно стоящие стенды приморскому малому бизнесу не по карману. Заплатить в среднем $3,5 тысячи за участие в выставке могут далеко не все. Среди тех, кому это по силам, - известная рыбодобывающая компания «Доброфлот», а точнее, ее официальный китайский представитель компания «Эхайбао» («Сокровища российского моря»), что начала работать в Харбине в конце 2015 года. Ее стенд, очень, к слову, достойный, уже сам по себе говорил о серьезных намерениях этого игрока.
По словам генерального директора компании «Эхайбао» Ильи РОМАНОВА, «Доброфлот» в провинции Хэйлунцзян знают уже неплохо, но предприятию интересны новые рынки. «Основная задача - грамотно выстроить дистрибьюторскую сеть, продвигаясь все дальше вглубь Китая. Дилеры торговой марки есть уже в ряде провинций, а также в Пекине. Но на этом работа не останавливается. Главная проблема - это преодоление свойственного китайцам стереотипа. По их мнению, консерва - это низкокачественный продукт из дешевой рыбы, в то время как у нас это, по сути, свежевыловленная высококачественная дикая рыба, упакованная в консервы».
Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.