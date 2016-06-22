Приморский край себя показал и других попиарил

«Сказать, что мы разочарованы организацией работы стенда, - ничего не сказать. Стремление отдельных людей заработать понятно, но ведь оно не должно заслонять все остальное,- с горечью делится один из приморских производителей. - Мы не первый раз участвуем в этой ярмарке, случалось разное, но в этом году мы определенно чувствуем себя лишними. Клочок стенда, что нам отвели, ничтожно мал. Некуда поставить образцы, не говоря уже о том, чтобы переговорить с заинтересованными потенциальными партнерами. Зато продукции, не имеющей отношения к краю, место нашлось. А ведь затраты на дорогу, размещение в гостинице, прочие командировочные расходы нам никто не компенсирует (да мы и не просим). Или нас приглашают для «галочки», чтобы отчитаться затем о проделанной работе? Если же речь о поддержке приморского бизнеса, особенно малого, которому и так тяжело сегодня выживать, то надо идти до конца, а не ограничиваться полумерами, работая на отчеты».