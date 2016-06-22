Российские ученые выяснили, что будет с рублем дальше

Оценки экономистов Института Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ совпадают с прогнозами Минфина и Банка России, который в июне 2016 года пересмотрел прогноз цен на нефть марки Urals на второе полугодие 2016 года, повысив его c $30 до $40 за баррель. Прогноз Минфина — $40 за баррель в этом году, из расчета этой цены сверстан бюджет на 2016 год. В мае глава Минфина Антон Силуанов говорил, что курс рубля в ближайшие три года останется стабильным при условии, что среднегодовая цена на нефть будет на уровне $40 за баррель. В июне глава Минфина сказал, что ни у Минфина, ни у Банка России нет конкретного коридора по удержанию курса рубля, а самое главное — избежать его чрезмерной волатильности и равновесного состояния платежного баланса. «Если цены на нефть будут превышать $50 за баррель, нужно будет дополнительные доходы изымать в резервы, тем самым не допускать резкого укрепления курса, как это было некоторое время назад», — добавил чиновник (цитата по ТАСС).