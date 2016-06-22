Сбербанк вновь признан самым клиентоцентричным банком России

Экспертный совет премии особо отметил проекты в рамках внедрения клиентоцентричной модели в банке. В их числе введение специальной роли сервис-менеджеров в отделениях банка по всей России, задача которых помогать клиентам Сбербанка решать вопросы по принципу «здесь и сейчас». Также высокие оценки жюри банк получил за эффективную работу с обращениями клиентов в социальных медиа и высокую вовлеченность руководителей банка в данный процесс, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.