Систему техподдержки в Приморском крае усовершенствовал "Ростелеком"

Такого показателя удалось достичь, благодаря постоянной работе по повышению качества сервиса и обслуживания - мониторинг состояния сети, превентивное устранение повреждений, то есть до того, как клиент их почувствует. Результатом этой кропотливой работы стало снижение среднемесячного количества обращений в техподдержку на 30% по сравнению с прошлым годом.