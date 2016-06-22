В 2016 году во Владивостокское президентское кадетское училища зачислят 80 пятиклассников

На вопросы «Золотого Рога» ответил начальник Владивостокского президентского кадетского училища, контр-адмирал запаса Владимир Бураков
Владивостокское президентское кадетское училище завершило второй учебный год своей работы. Здесь учатся более 300 мальчишек из разных уголков Дальнего Востока, пока сформировано 4 курса: 5-й, 6-й, 7-й и 8-й классы. А у приемной комиссии ВПКУ началась горячая пора - подготовка к приему очередного пополнения ребят, которые хотят посвятить свою жизнь службе Родине, стать, как ориентируют их наставники, государственными людьми. В соответствии с приказом министра обороны в 2016 году после экзаменационных испытаний в кадетское училище будут зачислены 80 пятиклассников.
Как живется мальчишкам, окунувшимся в кадетство, и не рано ли из пятиклассников воспитывать государственных людей - об этом «Золотой Рог» беседовал с начальником Владивостокского президентского кадетского училища, контр-адмиралом запаса Владимиром БУРАКОВЫМ. В этот разговор время от времени врывались удары рынды, заменившие столь знакомый обычным школьникам звонок - военно-морская ориентация училища чувствовалась и в этом. Досье "Золотого Рога": В.В. Бураков прошел путь, типичный для многих флотских офицеров: в 1977 году окончил Военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова в Петродворце, попал по распределению на Тихоокеанский флот. Служба проходила на Камчатке, во Второй флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота, на атомных ракетных субмаринах, в штабе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Закончил службу в 2007 году в должности начальника управления кадров Тихоокеанского флота, после ухода в запас работал в ДВГУ, а затем в ДВФУ, где возглавлял учебный военный центр. С 21 июля 2015 года - начальник Владивостокского президентского кадетского училища. Статус обязывает - Владимир Васильевич, ВПКУ, по сути дела, специализированная школа, в которой учатся только мальчики. Но с особым, президентским статусом. Как это сказывается на вашей деятельности?
- Действительно, по большому счету это школа интернатного типа, хотя она и подчиняется Министру обороны Российской Федерации, многое здесь как в школе - педагогический состав, коллектив воспитателей, дети, только у нас это кадеты. Таких училищ в России в настоящий момент семь, в ближайшие годы появятся еще два - в Петрозаводске и в Монино Московской области. Президент страны и Министр обороны уделяют всем кадетским училищам особое внимание.
Это сказывается, прежде всего, на финансировании учебного заведения, а значит, на его материально-технической базе и заработной плате педагогов и воспитателей. Все это позволяет обеспечивать высокий уровень образования - это то самое главное, ради чего и создавались кадетские училища. Хорошую поддержку ВПКУ оказывают местные и региональные власти, командование Тихоокеанского флота - статус и здесь работает на общее дело.
Если сравнить техническую начинку даже не самых бедных владивостокских школ с тем, что имеется в наличии у нас, то ВПКУ оставляет их далеко позади. У нас каждый класс без исключения оборудован интерактивными досками, есть различные мастерские, где ребят учат работать с деревом и металлом, а у каждого ребенка есть свой персональный ноутбук.
Все кадеты находятся на полном государственном обеспечении. Это значит, что они бесплатно обеспечиваются книгами, тетрадями, ранцами, одеждой (начиная от носков и заканчивая зимней формой - всего 41 вид одежды плюс 7 видов для спорта: кроссовки, шорты, футболки) - все необходимое им выдается. Плюс каждому на карточку ежемесячно выплачивается стипендия - 1 тыс. рублей, а сиротам - две тысячи.
Дети живут в очень хороших условиях, на территории училища выстроены два новых спальных корпуса и столовая на 560 посадочных мест - на такое количество кадет рассчитано наше училище. Ребята располагаются по двое в комнате. Каждая секция, состоящая из двух комнат, оборудована гардеробной с системами хранения одежды, санузлами с душевыми кабинами и всем необходимым.
Стоит, наверное, сказать, что питание детей сбалансировано и насыщено, как того требует растущий организм, белками и витаминами. Здесь, как и в войсках, теперь есть выбор: на обед, например, предлагается несколько видов салатов, три первых и три вторых блюда, а также салат-бар, где редиску, лук, чеснок ребята добирают дополнительно.
Стараемся, чтобы ребята дружили со спортом. Со временем здесь будет построен очень хороший спортивный комплекс: запланированы стадион с трибунами и искусственным покрытием, хоккейная площадка, бассейн на 25 метров, игровые и тренажерные залы. Время сейчас тяжелое, но думаю, что эти планы к концу 2017 года станут реальностью. А пока ребята тренируются в имеющихся условиях, и, должен заметить, с неплохими результатами.
Так, сборная училища по хоккею принимала участие в первенстве Вооруженных сил среди довузовских команд в Ставрополе, где стала седьмой. Перед отъездом ребята встречались с хоккеистами «Адмирала», которые вручили кадетам форму и сказали слова напутствия. А после возвращения, анализируя итоги выступления юных хоккеистов, специалисты говорили, что наша команда - в числе перспективных. В тандеме с ТОВВМУ - Училище занимает часть территории известного на Дальнем Востоке ТОВВМУ имени С.О. Макарова. Как складываются ваши отношения с этим военным вузом?
- Отношения очень тесные, по-другому и быть не может, ведь мы ближайшие соседи. Например, в День штурмана, когда в ТОВВМУ проходил конкурс по штурманской прокладке, мы к каждому курсанту приставили по кадету, чтобы они посмотрели, как это делается на практике. А на следующий день курсанты пришли к нам и рассказывали ребятам про свою курсантскую жизнь. И это далеко не единственный пример взаимообогащающего общения, кадеты очень любят бывать в гостях у курсантов.
Так что, думаю, когда у ВПКУ будет первый выпуск, если не большинство, то, совершенно точно, многие ребята плавно перейдут на соседнюю территорию, в ТОВВМУ, и это правильно.
Но если кто-то имеет иные склонности, у них есть прекрасная возможность определиться с жизненными интересами. Для этого в училище существует корпус дополнительного образования, как говорят в обычных школах - кружки по интересам: спортивный, робототехники, авиа- и судомодельный, автодела, игры на гитаре.
Наши юные дипломаты присутствовали на приеме главы города по случаю Дня дипломатического работника, где в числе приглашенных были генеральные консулы нескольких иностранных государств. Ребята достойно выдержали своеобразный экзамен на знание английского языка, отвечая на вопросы зарубежных гостей. Дипломаты не скрывали своей симпатии к кадетам ВПКУ. А юные журналисты недавно побывали на концерте оркестра Приморского филиала Мариинского театра под управлением Валерия ГЕРГИЕВА, а после концерта взяли интервью у этого выдающегося дирижера. Мальчишки мужают рано - Кадетами становятся в 12 лет, все ли справляются с отрывом от семьи в столь раннем возрасте?
- Действительно, не все пятиклассники выдерживают совершенно иной ритм жизни: кто-то плачет, кто-то просто не может заснуть, для кого-то непреодолимой преградой становится жесткий распорядок дня, есть такие, которые не потянули программу. Вместе с родителями по каждому случаю советуемся и принимаем решение, стоит ли мальчику оставаться в стенах училища, если для него это очень серьезный стресс. Некоторых ребят родители все-таки забирают, и, думаю, делают правильно. Но отсев у нас небольшой (в настоящее время должно быть 320 человек, а проходят обучение 308). И мы замечаем, как те, кто прошел, не скрою, для многих непростую адаптацию, быстро взрослеют и мужают. - Получается, что у вас требования к учебе выше, чем в общеобразовательной школе?
- Это действительно так. В прошлом году к нам подали документы 42 отличника, из них по результатам тестов поступили всего 19 человек. А конкурс был 4,2 человека на место. Думаю, этим летом конкурс будет еще выше, поскольку все больше дальневосточников узнает о Владивостокском президентском кадетском училище и все больше мальчишек хотят стать кадетами. - В числе целей, которые вы ставите перед собой, - воспитывать из обычных пацанов будущих государственных людей. Из чего складывается это воспитание, и не рановато ли?
- Начинаем с малого, с самых азов - с уважительного отношения к себе и окружающим (здесь здороваются даже с незнакомыми людьми, а преподавателей встречают словами «здравия желаю»), с опрятного вида и бережного отношения ко всему, что тебя окружает. Зайдите в кубрики и посмотрите, как аккуратно сложены вещи, опрятно и чисто в помещениях.
Ввели трудовое воспитание, и, хотя в обычные дни уборку в спальных и учебных корпусах осуществляет клининговая компания, по субботам кадеты приборочку в своих в кубриках делают сами.
Стараемся, чтобы ребята и в театры ходили, и танцевать могли. В этом году впервые провели кадетский бал - всех желающих Дом офицеров вместить не смог. Среди девочек из танцевальных студий был настоящий конкурс. А родители кадетов отметили, что, когда в училище стали приходить девочки, ребята начали лучше учиться.
Что касается театра, то договорились с руководством Владивостокского филиала Мариинского театра оперы и балета о сотрудничестве. Теперь кадеты будут приезжать в театр чуть пораньше, чтобы перед спектаклем встречаться с артистами и музыкантами, которые будут их вводить в мир театра. Балет и опера - искусство сложное, не каждому дано его понять, так что будем мальчишек приобщать к прекрасному постепенно.
Одним словом, стараемся, чтобы они были действительно разносторонне развитыми людьми - не только науки и знания, но и физическая подготовка, искусство.
Большое внимание уделяем истории Отечества и Вооруженных сил. Вообще, Министерство обороны проводит много конкурсов и олимпиад, в том числе и по истории, иностранным языкам. Наши кадеты вышли в финал компьютерной битвы «Танковая стена», теперь собираются на финальные игры в Санкт-Петербург. В ходе таких «танковых сражений» они постигают не только тактику боя, но и страницы военной истории, поскольку вопросы по истории Отечества включены в контекст игры.
В июне 20 кадет ВПКУ отправятся в Севастополь, в гости к кадетам Севастопольского училища, а мы будем принимать гостей оттуда. Ребята побывают на различных военных судах, познакомятся с достопримечательностями города. Выдающиеся гости
Когда в училище проходила неделя географии, нашим гостем был Петр Федорович БРОВКО, доктор наук, профессор, долгие годы возглавлявший Общество изучения Амурского края - Приморское отделение Русского географического общества, мальчишки слушали его буквально с открытыми ртами.
С кадетами встречался почетный полярник, Герой социалистического труда, капитан дальнего плавания, многие годы водивший ледоколы по Арктике, Валентин Иванович АБОНОСИМОВ. Он рассказывал о своих арктических походах, об учебе в Ленинградском арктическом училище и курсантской дружбе, пронесенной по жизни. Накануне Дня Победы гостями училища были многие ветераны Тихоокеанского флота, участники Великой Отечественной войны.
Такое общение с выдающимися современниками, просто интересными людьми, представителями творческой интеллигенции и власти города и региона - тоже школа жизни и воспитания. И должен заметить, что приглашение выступить перед кадетами практически все принимают с интересом. Например, в дни премьеры документального фильма «Тайна двух океанов» (о переходе подводных лодок из Владивостока на север) в гостях у кадетов побывал известный журналист Сергей БРИЛЕВ. Не раз с кадетами встречался мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, а в день посвящения в кадеты он передал училищу знамя города.
Вообще, тот октябрьский день был особенным, солнечным и теплым по настрою и самих кадет и многочисленных гостей. Торжественная церемония проходила на мемориале «Боевая слава флота». Принимали присягу адмирал К.С. СИДЕНКО, вице-адмирал Б.Ф. ПРИХОДЬКО, вице-адмирал А.В. КОНЕВ, генерал-лейтенант В.А. КУРАЕВ, генерал-майор А.П. ЕЛГУНОВ. Слушая, как четко и торжественно мальчишки произносили эти возвышенные слова, кажется, прослезились не только их матери, но и убеленные сединами адмиралы и генералы.
Думаю, такие моменты остаются как знаковые на всю жизнь. Из них и им подобных, когда ты осознаешь себя частью большой страны, продолжателем традиций, заложенных твоими предшественниками, и складывается то самое воспитание гражданина, о котором вы спрашивали. И выходит, что делать это никогда не рано.
Таким знаковым событием для кадет стало и участие в праздничном параде в День Победы во Владивостоке. Группа наших барабанщиков праздничной дробью известила о начале парада, и по главной улице Владивостока, чеканя шаг, первыми прошли воспитанники ВПКУ. Кадетское братство - Владимир Васильевич, телевизионный фильм «Кадетство» смотрели? Совпадает с жизнью вашего училища?
- Смотрел, конечно. В принципе, что-то общее есть, но я бы сказал, что немного. Он все-таки художественный и во многом надуманный… - Но между мальчишками все-таки бывают и конфликты?
- Конечно, не буду этого скрывать. Начинается порой с простых снежков, с поломанного невзначай карандаша, а заканчивается потасовкой. Пацаны… Энергии у них хоть отбавляй. Разбираемся в каждом конкретном случае. Хотя психологи в ходе вступительной кампании смотрят их на уживчивость в коллективе, но всего и психолог не может предусмотреть. Впрочем, эти конфликты не являются чем-то из ряда вон выходящим, и должен заметить, что чем больше времени проходит со дня набора, тем дружнее становится каждый кадетский коллектив.
В целом у нас нормальные ребята, они тянутся ко всему хорошему, просто с ними надо разговаривать. И когда я им говорю: «Ваше кадетское братство - это на всю жизнь. Вы должны быть ближе, чем братья родные, вы друг за друга должны… стоять горой, а самые старшие - защищать младших», - чувствую в них душевный отклик и понимаю, что это кадетское братство уже формируется.
Для детей здесь условия хорошие, они обуты, одеты, накормлены, образование получают достойное - и это самое главное. Хотя, если сравнивать с другими подобными училищами (поездил - посмотрел), то там - просто супер. Нам есть к чему стремиться.
ВОПРОС РЕБРОМ - Как по-вашему, училище уже состоялось?
- Училище свою роль и функцию выполняет, и это не только мое мнение. В прошлом году у нас побывал Министр обороны Сергей ШОЙГУ, в январе этого года - начальник главного управления кадров Министерства обороны, генерал-полковник В.П. ГОРЕМЫКИН, врио главкома ВМФ, адмирал В.И. КОРОЛЕВ, в ходе бесед с ними отмечалось, что училище свое предназначение и поставленные задачи выполняет, в целом Владивостокское президентское кадетское училище состоялось. Остальное потихоньку будем улучшать, со временем и традиции свои появятся, и материальная база станет более крепкой.
Есть поручение президента начальную военную подготовку детей у нас во Владивостоке сделать морской направленности. Начали с рынды, в ближайшее время планируем поставить тренажер «Управление кораблем».
С балконов в учебном корпусе открывается как на ладони Амурский залив, думаем поставить на них пеленгаторы, чтобы кадеты учились снимать пеленг зашедших в акваторию кораблей. На этот счет есть договоренности с командованием Тихоокеанского флота, ТОВВМУ. Не сомневаюсь, что со временем, когда наши кадеты подрастут, их поддержка и забота возвратятся сторицей, и флот получит достойное молодое пополнение.
Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.