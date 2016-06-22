В 2016 году во Владивостокское президентское кадетское училища зачислят 80 пятиклассников

Как живется мальчишкам, окунувшимся в кадетство, и не рано ли из пятиклассников воспитывать государственных людей - об этом «Золотой Рог» беседовал с начальником Владивостокского президентского кадетского училища, контр-адмиралом запаса Владимиром БУРАКОВЫМ. В этот разговор время от времени врывались удары рынды, заменившие столь знакомый обычным школьникам звонок - военно-морская ориентация училища чувствовалась и в этом. Досье "Золотого Рога": В.В. Бураков прошел путь, типичный для многих флотских офицеров: в 1977 году окончил Военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова в Петродворце, попал по распределению на Тихоокеанский флот. Служба проходила на Камчатке, во Второй флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота, на атомных ракетных субмаринах, в штабе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Закончил службу в 2007 году в должности начальника управления кадров Тихоокеанского флота, после ухода в запас работал в ДВГУ, а затем в ДВФУ, где возглавлял учебный военный центр. С 21 июля 2015 года - начальник Владивостокского президентского кадетского училища. Статус обязывает - Владимир Васильевич, ВПКУ, по сути дела, специализированная школа, в которой учатся только мальчики. Но с особым, президентским статусом. Как это сказывается на вашей деятельности?