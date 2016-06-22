Владивосток и Шанхай связал прямой рейс

Новый рейс открылся в международном аэропорту Владивостока. Теперь приморцы смогут долететь до Шанхая без пересадок, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, полеты в Шанхай будут выполняться на воздушном судне А-320 еженедельно по понедельникам и пятницам.
По мнению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, появление нового авиарейса позволит увеличить количество туристов из стран АТР.
«Турпоток в Приморье постоянно растет, количество туристов из Китайской Народной Республики в прошлом году выросло в два раза. Появление прямого авиасообщения с Шанхаем позволит привлечь еще больше туристов из Китая и стран Восточной Азии», - считает Владимир Миклушевский.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.