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Владивосток и Шанхай связал прямой рейс

22 июня 2016, 15:10
Новый рейс открылся в международном аэропорту Владивостока. Теперь приморцы смогут долететь до Шанхая без пересадок.
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Туризм

Новый рейс открылся в международном аэропорту Владивостока. Теперь приморцы смогут долететь до Шанхая без пересадок, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, полеты в Шанхай будут выполняться на воздушном судне А-320 еженедельно по понедельникам и пятницам.

По мнению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, появление нового авиарейса позволит увеличить количество туристов из стран АТР.

«Турпоток в Приморье постоянно растет, количество туристов из Китайской Народной Республики в прошлом году выросло в два раза. Появление прямого авиасообщения с Шанхаем позволит привлечь еще больше туристов из Китая и стран Восточной Азии», - считает Владимир Миклушевский.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Развитие туризма#Туризм#Транспорт#Приморье#Бизнес
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