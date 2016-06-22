Владивосток и Шанхай связал прямой рейс

«Турпоток в Приморье постоянно растет, количество туристов из Китайской Народной Республики в прошлом году выросло в два раза. Появление прямого авиасообщения с Шанхаем позволит привлечь еще больше туристов из Китая и стран Восточной Азии», - считает Владимир Миклушевский.