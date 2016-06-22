Во Владивостоке ремонтируют проезды к медучреждениям

Как уточнили в мэрии Владивостока, принято решение проводить все работы ночью – чтобы не мешать движению транспорта. Также специалисты отмечают: в первую очередь новое асфальтобетонное покрытие рабочие укладывают на проблемных участках основных магистралей, где традиционно наибольший поток машин.