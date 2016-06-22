Во Владивостоке запретят парковаться возле Покровского собора (СХЕМА)

— два комплекта дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" с дополнительными табличками 8.24 "Работает эвакуатор" в районе дома № 14 по улице Октябрьская (срок установки 22.06.2016 года); — три комплекта дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" с дополнительными табличками 8.24 "Работает эвакуатор" в районе дома № 91 по улице Луговая, ТЦ "Сфера-Маркет" (срок установки 22.06.2016 года). Газета «Золотой Рог», Владивосток.