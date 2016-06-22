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Во Владивостоке запретят парковаться возле Покровского собора (СХЕМА)

22 июня 2016, 09:05
К платной эвакуации авто приступят уже с 22 июня

Новые знаки "Остановка запрещена" и таблички "Работает эвакуатор" установят во Владивостоке. Они появятся в районе Покровского собора и у торгового центра "Сфера-Маркет". Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", срок установки знаков и табличек – 22 июня.

Работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов.

Как рассказали газете "Золотой Рог" в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в ближайшее время планируется установка новых знаков по следующим адресам:

— два комплекта дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" с дополнительными табличками 8.24 "Работает эвакуатор" в районе дома № 14 по улице Октябрьская (срок установки 22.06.2016 года); — три комплекта дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" с дополнительными табличками 8.24 "Работает эвакуатор" в районе дома № 91 по улице Луговая, ТЦ "Сфера-Маркет" (срок установки 22.06.2016 года). Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Парковка#Владивосток#Общество
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