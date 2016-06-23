В Приморье ожидается серия циклонов

В последующие дни в Дальневосточном регионе продолжится перестройка барического поля. Отрог тихоокеанского антициклона, направленный на Охотское море, начнёт отступать на восток. Он откроет дорогу серии циклонов, развивающейся во фронтальной зоне, проходящей по северным провинциям Китая. А в конце рабочей недели глубокий циклонический вихрь накроет Приморье. В крае ожидается значительное ухудшение погоды: дожди, фон температуры пониженный.