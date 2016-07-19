Нежный символ

«Мы не ограничиваем своих туристов участием в фестивалях, и в сезон цветения лотоса включаем места, где можно им полюбоваться, практически во все наши маршруты, в том числе и на севере Приморья. Это завораживающее зрелище притягивает не только гостей края, но и приморцев, наблюдавших его не раз, и мы с радостью дарим им эту возможность вновь», - говорит директор компании «ФориТур Приморье» Людмила КОРНЮШИНА.