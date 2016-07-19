zr.media
ГлавноеВсе новости

Шамора - лучший пляж региона

19 июля 2016, 15:31
Пляж в бухте Лазурной, которую все давно привыкли называть Шаморой, по версии TRICOLOR TV Magazine, попал в ТОП-10 лучших пляжей России
Сюжет
Туризм

Пляж в бухте Лазурной, которую все давно привыкли называть Шаморой, по версии TRICOLOR TV Magazine, попал в ТОП-10 лучших пляжей России. Авторы списка считают этот пляж самым большим и чистым на территории Владивостока.

Отмечают улучшенные условия для отдыха и гости приморской столицы. «На отдых в Приморье мы ездим ежегодно вот уже много лет подряд, - рассказывают свою историю супруги ЯКИМЕНКО из Хабаровска. - Раньше отдыхали в основном в палатках: домиков было не очень много и бронировать их нужно было заранее. Теперь выбор мест для отдыха очень сильно расширился: есть и суперкомфортабельные коттеджи для всей семьи, и маленькие домики экономкласса. То есть каждый найдет здесь предложение, подходящее ему по стоимости. Именно этот пляж мы очень любим за его оптимальное расположение: в хорошую погоду можно отдыхать на солнышке, купаться в чистом море, а в пасмурную не составляет труда добраться до центра Владивостока, погулять по городу, пройтись по развлекательным заведениям и магазинам. В этом году решили еще и съездить на экскурсию в развлекательную зону «Приморье» - она расположена не очень далеко от Шаморы».

Но не только отдыхающих привлекает один из лучших приморских пляжей. Привлекательно это место отдыха и для инвесторов. Так, один из резидентов Свободного порта Владивосток планирует построить здесь посадочные площадки в целях развития авиации. Эксперты уверены, что это даст мощный толчок дальнейшему развитию этого популярного места отдыха горожан и гостей приморской столицы.

Фото Сергея ОРЛОВА.

Екатерина СЕРГЕЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.

#Новости#Золотой пляж#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Развитие туризма#Туризм#Маршруты Приморья#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56