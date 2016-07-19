Шамора - лучший пляж региона

Пляж в бухте Лазурной, которую все давно привыкли называть Шаморой, по версии TRICOLOR TV Magazine, попал в ТОП-10 лучших пляжей России. Авторы списка считают этот пляж самым большим и чистым на территории Владивостока.
Отмечают улучшенные условия для отдыха и гости приморской столицы. «На отдых в Приморье мы ездим ежегодно вот уже много лет подряд, - рассказывают свою историю супруги ЯКИМЕНКО из Хабаровска. - Раньше отдыхали в основном в палатках: домиков было не очень много и бронировать их нужно было заранее. Теперь выбор мест для отдыха очень сильно расширился: есть и суперкомфортабельные коттеджи для всей семьи, и маленькие домики экономкласса. То есть каждый найдет здесь предложение, подходящее ему по стоимости. Именно этот пляж мы очень любим за его оптимальное расположение: в хорошую погоду можно отдыхать на солнышке, купаться в чистом море, а в пасмурную не составляет труда добраться до центра Владивостока, погулять по городу, пройтись по развлекательным заведениям и магазинам. В этом году решили еще и съездить на экскурсию в развлекательную зону «Приморье» - она расположена не очень далеко от Шаморы».
Но не только отдыхающих привлекает один из лучших приморских пляжей. Привлекательно это место отдыха и для инвесторов. Так, один из резидентов Свободного порта Владивосток планирует построить здесь посадочные площадки в целях развития авиации. Эксперты уверены, что это даст мощный толчок дальнейшему развитию этого популярного места отдыха горожан и гостей приморской столицы.
Фото Сергея ОРЛОВА.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.