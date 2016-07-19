Terra incognita, открой личико

Сегодня часть ООПТ уже сертифицированы как туроператоры, получили лицензии Ростуризма. Ведомство сертифицирует их оригинальные туры, экологические тропы, гидов-проводников. Другая часть ООПТ получила определенную самостоятельность в выборе контактов, в создании партнерства с крупными и мелкими туристическими организациями. В отдельных регионах, таких как Алтай, привольно себя чувствуют и индивидуалы-предприниматели. А, например, на Камчатке или в Арктике туризм полностью зависит от сложного и дорогого транспорта - вертолеты, суда, вездеходы. Есть некий компромиссный вариант, успешно поддерживающий как охрану, так и бизнес, такой как, например, в Лазовском заповеднике в Приморье. Там достаточно давно рядом с заповедником обустроены охранные территории, где создана инфраструктура приема туристов - упомянем знаменитый остров Петрова.