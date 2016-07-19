Terra incognita, открой личико

Российская система заповедных территорий стремится приоткрыть границы для своих гостей
Российская система заповедных территорий считается одной из богатейших в мире. Однако в силу сложившихся традиций «закрытости» наши заповедники долгие годы оставались для большинства россиян своего рода terra incognita.
Сегодня на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) страны ведется огромная работа по созданию инфраструктуры для познавательного и экологического туризма. На это нацеливает и государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.».
- Владимир Николаевич, в СССР и затем в России заповедники существовали как закрытые для туристов территории. Затем законодательство изменилось, и ООПТ стали строить инфраструктуру и привлекать туристов. Что этому способствовало?
- Исторически в мире были созданы две модели особо охраняемых природных территорий - американская и российская. Два с половиной столетия завоевания европейцами Северной Америки сопровождались хищническим использованием природных ресурсов, что впоследствии подтолкнуло американцев к созданию ООПТ на немногих оставшихся нетронутыми территориях.
Власти объявили их общественным достоянием в пределах публичных земель. Только здесь могли быть организованы и стали создаваться во второй половине XIX в. ООПТ, которые получили название «национальные парки». Тем самым все доступные для человека территории и акватории включались в экономический оборот.
В России в начале прошлого века шли споры, идти по американскому пути и создавать национальные парки или поддерживать русскую традицию «заповедования» и создавать заповедники. Заповедники подразумевали приоритет научных исследований, сохранение эталонных естественных природных участков в различных физико-географических областях страны, они не были ориентированы на массовое посещение туристами. Благополучная история российского заповедного дела закончилась в 1993 году. В стране нарождался и развивался капитализм, но что-то должно было оставаться и простым людям, тогда было решено, что заповедники в России могут и должны быть открыты народу. Вначале были открыты отделы по просвещению охраны природы, в их задачи было вменено максимально доступным языком доказывать пользу заповедного дела.
Этого оказалось мало, и лет через 10 во власти решили: почему это заповедники должно содержать государство? Пусть они сами зарабатывают себе на жизнь и существование. В результате была пролоббирована, по сути, американская концепция существования ООПТ на принципах максимального стремления к заработку средств на свое поддержание. Учитывая единство налоговой и экономической системы отчетности, особо охраняемые природные территории стали полноценными экономическими субъектами.
Еще раньше стали создаваться национальные парки, и они копировали полностью зарубежный опыт. Национальный парк изначально создается для рекреационных целей, он подразумевает несколько уровней зонирования территории. Есть зоны строгой охраны, зоны рекреационной деятельности, и есть хозяйственные зоны, как, например, в недавно созданном Бикинском национальном парке, где формируются условия для этнического традиционного природопользования.
- Новая концепция, по сути, открывает дорогу инвестициям?
- Теперь разрешено в пределах ООПТ строить и развивать современную инфраструктуру для отдыха, дороги и пр. Но, чтобы строить, нужен инвестор. А инвестор не станет вкладывать деньги в то, что ему не принадлежит. Сейчас все, что касается статуса ООПТ, стало открытым для бизнеса. За последние 3-5 лет сменилась вся старая гвардия директоров заповедников. Пришли новые люди, которые умеют и стремятся зарабатывать на этом деньги.
Сегодня часть ООПТ уже сертифицированы как туроператоры, получили лицензии Ростуризма. Ведомство сертифицирует их оригинальные туры, экологические тропы, гидов-проводников. Другая часть ООПТ получила определенную самостоятельность в выборе контактов, в создании партнерства с крупными и мелкими туристическими организациями. В отдельных регионах, таких как Алтай, привольно себя чувствуют и индивидуалы-предприниматели. А, например, на Камчатке или в Арктике туризм полностью зависит от сложного и дорогого транспорта - вертолеты, суда, вездеходы. Есть некий компромиссный вариант, успешно поддерживающий как охрану, так и бизнес, такой как, например, в Лазовском заповеднике в Приморье. Там достаточно давно рядом с заповедником обустроены охранные территории, где создана инфраструктура приема туристов - упомянем знаменитый остров Петрова.
Другое дело - Морской заповедник, где туристы в основном выходят в море. Здесь велика доля самодоставки, где проходит грань между разрешенным на воде и запретным, бывает увидеть трудно. Но там достаточно быстро были освоены экологические маршруты на островах.
В Ханкайском заповеднике есть отдел по экологическому просвещению, есть определенные маршруты, но особого рвения по привлечению туристов там не проявляют. Если же взять заповедник «Кедровая падь», который стал частью нацпарка «Земля леопарда», то там совсем другая стратегия. Там туризм признается очень перспективным направлением, леопард - уникальный козырь для маркетинга и продвижения турпродукта. О нормах и тарифах
- Есть ли нормы допустимого числа посетителей той или иной ООПТ?
- Если говорить о нормировании посетителей ООПТ, то и в советское время, и всегда этим вопросом активно занимались, это рекреационная география. Но, судя по опыту, у нас в России, да и в мире в целом, все эти цифры от лукавого. Кто будет рубить курицу, несущую деньги? Если ныне люди будут ехать, то руководители ООПТ будут стремиться допускать их столько, сколько смогут обслужить.
Что касается вытаптывания, замусоривания, всего, что может ограничивать присутствие людей в ООПТ, то и здесь все зависит от того, до какой степени персонал и руководство ООПТ хотят контролировать свою территорию, насколько у них хватает на эти цели средств. По сути, в условиях Дальнего Востока рекреационное зонирование эффективно применяется на крайне ограниченных территориях. Там, где подпирает бизнес, местное население, создаются условия для самоорганизации и поддержания «экологической чистоты».
- Можно ли оценить, какова доля бюджетного и коммерческого финансирования ООПТ?
- Госбюджет обеспечивает штат, коммунальные расходы, охрану ООПТ. Но так как много денег не бывает, то заповедники для получения внебюджетных средств выходят на партнерство с разного вида фондами. Третий вариант финансирования - это коммерческая деятельность.
- На сайтах заповедников есть прейскуранты цен на услуги. Стоит отметить, что они немалые. Кто устанавливает тарифы на услуги ООПТ? Они сами?
- Нет. В последние пять лет по приказу Минприроды для каждого заповедника, национального парка считается отдельный тариф в зависимости от того, какой инфраструктурой ООПТ располагает, и пр. Директора ООПТ отправляют свои расчеты в МПР, и министерство утверждает для каждого персональный ценник на услуги. Статус от произвола
- Прошлой осенью во Владивостоке состоялось совещание директоров ООПТ России. Министр МПР Сергей ДОНСКОЙ сказал тогда, что министерство будет стремиться придать всем ООПТ в стране статус федеральных. Зачем?
- Во-первых, потому что это источник доходов. Плюс федеральный статус - это своего рода гарантия от произвола местных властей. Почему история с созданием национального парка «Бикин» в Приморском крае длилась так долго? Потому что схлестнулись федеральные и региональные интересы на фоне местных несогласий.
Разные статусы ООПТ в России тоже сложилсь исторически. В 80-е годы в СССР много работали на создание ООПТ местного значения. В 90-е под влиянием разных фондов по охране природы пытались создавать так называемые экосети («Эконет»), т. е. объединить в сеть разного вида территории, где присутствуют какие-то природные достопримечательности. Стали утверждать памятники природы. В каждом субъекте РФ есть свои перечни таких памятников, их достаточно много. Они привлекли экологически ориентированных туристов, и турфирмы стараются активно вести борьбу за сохранение этих памятников природы, позволяющих приносить им прибыль. В дорожную карту развития экотуризма
В заключение приведем мнение руководства Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» о том, как повысить привлекательность экологического туризма на подведомственных ООПТ территориях:
- Необходимо внести в соответствующие законодательные акты РФ поправки, разрешающие концессионные отношения на ООПТ, внедрить в сферу ООПТ механизмы частно-государственного партнерства, а также обеспечить дополнительное госфинансирование, - считает директор ФГБУ «Лазовский государственный заповедник» (нацпарк «Зов тигра») Владимир АРАМИЛЕВ.
Екатерина Сергеева. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.