Тур на пасеку

Излюбленным пунктом японских туристов, посещающих Приморский край, является экскурсия на… дачу, а лучше - в настоящую российскую деревню. Им интересно не только ознакомиться с укладом сельской жизни, но и лично покопаться на грядках, поучаствовать в сборе урожая, покормить кур, а если повезет - побывать на настоящей пасеке: этот "аттракцион" приравнивается к "экстремальным".
Спрос диктует предложение, и в различных уголках Приморья начинают реализовываться проекты в сфере сельского туризма. Если для иностранных туристов в этом смысле предпочтителен пригород Владивостока и соседние районы (чтобы логистика не занимала много времени), то для соотечественников, уставших от каменных джунглей, - чем дальше, тем лучше.
Так, в 200 километрах от столицы Приморья, в Черниговском районе ждут тех, кто мечтает об уединенности, чистом воздухе и родниковой воде, прогулках босиком по траве и кому интересно узнать все о сборе меда и лично поучаствовать в его откачке, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Мы знакомим гостей с процессом разведения пчел, рассказываем об особенностях жизни этих насекомых, о лечебных свойствах меда и продукции пчеловодства, предлагаем попробовать себя в роли пасечника, отведать разных сортов меда и увезти с собой в подарок большую банку ароматного лакомства, - рассказывает директор ООО «Пчелка» Любовь ЛЯЛЬКИНА. - Как правило, сбор липового меда ведется с 5 по 25 июля, цветочного и гречишного - весь август. Техника безопасности строго соблюдается, туристы уезжают довольными».
В пригороде Владивостока иностранных туристов уже много лет принимает известная приморская предпринимательница Генриетта ЛАТУШКИНА. «Туристам из Азии, особенно японским, интересно все: и как устроен деревенский дом, и как растут овощи в огороде, и как ухаживать за фруктовым садом, и как организовано пространство курятника, и мы с удовольствием знакомим их с укладом деревенской жизни, - говорит Генриетта Николаевна. - А заканчивается все традиционным сытным обедом: борщом, мясом с картошкой, блинами и чаем на травах».
Надо сказать, что администрация Приморского края активно поддерживает предпринимателей, решающих заняться развитием агротуризма, как методологическими рекомендациями, так и субсидированием проектов малого бизнеса. Поддерживается это направление и краевой госпрограммой «Развитие туризма в Приморском крае в 2013-2020 гг», причем сразу тремя подпрограммами, касающимися развития туристско-рекреационного комплекса на территории края, повышения качества туристских услуг и продвижения турпродукта на российском и зарубежном рынках.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.