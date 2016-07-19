Тур на пасеку

В пригороде Владивостока иностранных туристов уже много лет принимает известная приморская предпринимательница Генриетта ЛАТУШКИНА. «Туристам из Азии, особенно японским, интересно все: и как устроен деревенский дом, и как растут овощи в огороде, и как ухаживать за фруктовым садом, и как организовано пространство курятника, и мы с удовольствием знакомим их с укладом деревенской жизни, - говорит Генриетта Николаевна. - А заканчивается все традиционным сытным обедом: борщом, мясом с картошкой, блинами и чаем на травах».