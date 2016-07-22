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20,5 млрд рублей выдал предприятиям региона Хабаровский филиал ВТБ

22 июля 2016, 16:19
По итогам 2 квартала общий объем выданных хабаровским филиалом ВТБ кредитов составил 20,5 млрд рублей (рост к 1 кварталу 2016 года в 3,1 раза)
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Банки

По итогам 2 квартала общий объем выданных хабаровским филиалом ВТБ кредитов составил 20,5 млрд рублей (рост к 1 кварталу 2016 года в 3,1 раза), сообщает Деловая газета "Золотой Рог". Кредитно-документарный портфель хабаровского филиала на 1 июля 2016 года составил 78,8 млрд рублей (рост за квартал 17%). В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: обрабатывающая отрасль (48%), энергетика (15%), торговля (11%), строительство (9%), услуги (4%), сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка. Вице-президент, управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений Орлов прокомментировал: «Рост объемов финансирования отражает положительную динамику в экономике региона». Объем привлечения средств клиентов по итогам 2 квартала составил 122,3 млрд рублей (рост в 2,3 раза за квартал). Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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