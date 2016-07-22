Игра Pokemon GO уже начала похищать данные пользователей

— С одной стороны, для злоумышленников велик соблазн воспользоваться новой игрой для привлечения потенциальных жертв в малолюдные места. И такая возможность уже была использована как минимум для одного вооруженного ограбления, — рассказал он. — Ситуация осложняется тем, что у играющего на время игры отключается инстинкт самосохранения и он даже психологически не готов к возникающим проблемам в реальном мире. С другой стороны, злоумышленники должны учитывать, что потенциальная жертва приходит к ним с включенной видеокамерой на смартфоне, информация с которой, скорее всего, где-то сохраняется. Остаться в такой ситуации неопознанным очень сложно, и у полиции не должно быть особых проблем в расследовании подобных преступлений. Также с ростом популярности игры на приманки будет приходить всё большее количество игроков, лишая злоумышленников одного из существенных козырей — малолюдности.