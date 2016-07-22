Крупнейший резидент ТОР "Михайловский" приступит к строительству в августе

«Это и предполагает проектное управление: в цепочке важно каждое звено. Если выполним дороги, но не подведём электричество, ТОР не заработает, и наоборот. Сергей Петрович, Ваша задача, как руководителя – координировать весь процесс и принимать решения по возникающим вопросам. Более того, каждую неделю нужно проводить оперативные совещания по реализации проекта», – заявил глава края.