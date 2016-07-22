Крупнейший резидент ТОР "Михайловский" приступит к строительству в августе

Совещание по вопросам развития инфраструктуры территории опережающего развития «Михайловский» провёл Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе рабочего визита в Михайловский район. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", на заседании были озвучена дата начала строительства первого объекта крупнейшего резидента ТОР.
В ходе совещания представители профильных департаментов Администрации края, а также ресурсоснабжающих организаций доложили о ходе реализации мероприятий по обеспечению площадки ТОР инфраструктурой.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, начало строительства автомобильной дороги Михайловка–Турий Рог–Некруглово на участке 0-2,5 километры запланировано на осень этого года. Проектная документация и результаты инженерных изысканий уже переданы на государственную экспертизу.
Заместитель директора Корпорации развития Дальнего Востока Андрей Бойко доложил о ходе реализации мероприятий по электроснабжению объекта.
«Запланировано строительство четырёх подстанций. Сдать первые две ДРСК планируется 30 августа 2017 года, ещё две – в декабре следующего года», – обозначил он.
Работы по строительству объектов водоснабжения планируется начать уже в начале 2017 года. По словам заместителя директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко, в ближайшее время будет готов проект планировки территории.
По информации департамента энергетики края, проектную документацию по строительству двух газораспределительных станций Газпром уже передал на госэкспертизу. По межпоселковым газопроводам предстоит внести корректировки в краевую госпрограмму.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что планы всех участников реализации территории опережающего развития должны быть синхронизированы и чётко выполняться.
«Это и предполагает проектное управление: в цепочке важно каждое звено. Если выполним дороги, но не подведём электричество, ТОР не заработает, и наоборот. Сергей Петрович, Ваша задача, как руководителя – координировать весь процесс и принимать решения по возникающим вопросам. Более того, каждую неделю нужно проводить оперативные совещания по реализации проекта», – заявил глава края.
И.о. директора департамента проектного управления края Александр Шубин добавил, что в настоящее время составляются сводные планы-графики выполнения инфраструктурных работ.
Параллельно с обеспечением ТОР инфраструктурой уже 1 августа крупнейший резидент – ООО «РусАгро Приморье» готово начать строительство первого объекта.
«Планируем выйти на участок 1 августа. Это будет блок фундаментов под элеваторный комплекс, чтобы можно было в следующем году на первую очередь элеваторов принять зерно кукурузы наших аграриев. Остальные объекты начнём реализовывать в 2017 году», – сообщил генеральный директор ООО «Русагро-Приморье» Дмитрий Подкидышев.
Также, по его словам, по трём первым свиноводческим комплексам проектная документация уже находится в экспертизе, в середине августа ожидается поставка оборудования, 5 сентября – начало строительства.
Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Здесь будут два крупнейших комплекса по производству свинины. Компания «Мерси Трейд» строит комплексы с одновременным содержанием 700 тысяч голов свиней. Второй резидент – «РусАгро Приморье» – дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга. Она строит производственные комплексы с одновременным содержанием 540 тысяч голов свиней.
По словам Владимира Миклушевского, это десятки миллиардов рублей инвестиций в производство экспортоориентированного продукта. В планах краевых властей – увеличить производство свинины в 12 раз, что превышает потребность жителей Приморья. Поэтому мясо будут поставлять в Китай. Газета «Золотой Рог», Владивосток.