Приморцы смогут на дому оформить компенсацию за капремонт

В Приморье утвержден порядок предоставления компенсации расходов за капитальный ремонт приморцам старше 70 лет. Соответствующий документ подписал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте труда и социального развития, подать заявление на получение компенсации приморцы могут несколькими способами – через соцзащиту или ближайший многофункциональный центр.
«Если пожилые люди не могут самостоятельно обратиться в отдел, то заявление примут на дому. Для этого необходимо позвонить в отдел социальной защиты по месту жительства», – сообщили в ведомстве.
Отметим, с 1 июля 2016 года пенсионеры, достигшие 70 лет, могут компенсировать 50% от оплаты за капитальный ремонт, старше 80 лет – 100%. Независимо от того, когда собственники жилья напишут заявление, в органах социальной защиты пересчитают компенсацию именно с этой даты.
«Право на получение компенсации имеют пенсионеры, являющиеся собственниками жилья. При этом, они не должны иметь льготного статуса, так как федеральные и краевые льготники (ветераны труда, участники, инвалиды ВОВ и др.) уже получают компенсацию в размере 50 процентов с 1 октября 2014 года, а инвалиды 1 и 2 группы с января 2016 года», – добавили в департаменте.
Выплата будет рассчитываться с учетом минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения. Всего на эти цели в краевом бюджете предусмотрено почти 90 миллионов рублей
Напомним, закон, по которому неработающие пенсионеры Приморья старше 70 лет могут компенсировать расходы за капитальный ремонт многоквартирных домов, был принят в этом году. Документ разработан по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По мнению главы региона, необходимо оказывать дополнительную поддержку этой категории населения.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.