Приморцы смогут на дому оформить компенсацию за капремонт

«Право на получение компенсации имеют пенсионеры, являющиеся собственниками жилья. При этом, они не должны иметь льготного статуса, так как федеральные и краевые льготники (ветераны труда, участники, инвалиды ВОВ и др.) уже получают компенсацию в размере 50 процентов с 1 октября 2014 года, а инвалиды 1 и 2 группы с января 2016 года», – добавили в департаменте.