"Ростелеком" сделал "Виртуальный ЦОД" еще доступнее

«Наша компания активно работает над совершенствованием не только портфеля своих облачных сервисов, но и самой процедуры их предоставления. Для нас очень важно, чтобы клиенты могли, нажав всего пару кнопок, получить доступ к необходимому ему сервису 24 часа в сутки в любой день недели. Теперь это стало реальностью для сервиса «Виртуальный ЦОД». Уверен, что наши заказчики по всей стране позитивно воспримут это новшество», - заявил Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».