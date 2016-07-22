"Ростелеком" сделал "Виртуальный ЦОД" еще доступнее

Клиентам «Ростелекома» стала доступна возможность упрощенного заказа облачной услуги – «Виртуальный ЦОД». Благодаря этому сервису компании-заказчики могут брать в аренду вычислительные мощности, системы хранения данных и резервного копирования, предоставляемые на базе Национальной облачной платформы «Ростелекома», сообщает Деловая газета "Золотой Рог". Теперь конфигурация услуги и калькуляция стоимости происходят непосредственно на сайте. Для заказа сервиса клиенту необходимо сообщить только название компании, адрес электронной почты и мобильный телефон для связи.
Активация осуществляется автоматически путем ввода кода из SMS-сообщения. Начать использовать «Виртуальный ЦОД» можно уже через несколько минут после заказа. Кроме того, доступен бесплатный 7-дневный тестовый период, который может быть продлен до 30 дней.
«Наша компания активно работает над совершенствованием не только портфеля своих облачных сервисов, но и самой процедуры их предоставления. Для нас очень важно, чтобы клиенты могли, нажав всего пару кнопок, получить доступ к необходимому ему сервису 24 часа в сутки в любой день недели. Теперь это стало реальностью для сервиса «Виртуальный ЦОД». Уверен, что наши заказчики по всей стране позитивно воспримут это новшество», - заявил Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».
Опробовать новый механизм заказа услуги можно на сайте:
· для компаний малого бизнеса http://primorye.rt.ru/b2b/service_cloudy
· для крупного бизнеса и государственных заказчиков http://primorye.rt.ru/b2bcorp/service_cloudy/virtual_cod
«Виртуальный ЦОД» «Ростелекома» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность сервиса, обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.
Услуга обеспечивает высокий уровень защищенности информационных ресурсов и предназначена для самого широкого спектра компаний - от среднего и малого бизнеса в различных сферах деятельности до крупных клиентов всех уровней, а также органов государственной власти.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. * * *
ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.