С долларом и рублем сейчас будьте весьма осторожны

Сегодня: Время быть осторожным. Можно ожидать, что спрос на рисковые активы снова будет невысоким, поскольку рынки закладывают в котировки сигналы возможного избытка предложения нефти и проявляют осторожность перед заседанием ФРС на следующей неделе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Неопределенность вокруг ситуации в Турции также продолжает оказывать давление на настроения инвесторов.