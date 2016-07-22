Во Владивостоке в выходные пройдет первый этап по велоспорту-шоссе

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 23 лет и старше и имеющие медицинский допуск и страховку от несчастных случаев. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами от Приморской краевой федерации велосипедного спорта.