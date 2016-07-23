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В Приморье впервые пальнули из "Бастиона"

23 июля 2016, 12:37
Теперь к российскому берегу ближе 300 километров супостат не подойдет

На Тихоокеанском флоте впервые провели боевые стрельбы из береговых ракетных комплексов «Бастион», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Противокорабельная ракета «Яхонт» действует по принципу «выстрелил – забыл». Она самонаводящаяся и найдет цель на расстоянии до 300 километров.

Всего в боекомплекте более 30 таких ракет. На вооружение Тихоокеанского флота «Бастион» поступит в августе. Это один из самых эффективных в мире комплексов по борьбе с морскими целями, ими оснащаются все российские флоты.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: БРК «Бастион» принят на вооружение российской армии в 2010 году. Комплекс вооружен противокорабельной ракетой «Яхонт» / «Оникс» и предназначен для уничтожения кораблей десанта, конвоев, авианосцев и других целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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