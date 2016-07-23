В России будут страховать свадьбы от сбежавших невест

В России появился новый вид страховых полисов - страховка свадебного торжества от непредвиденных обстоятельств, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Такой вид страхования распространен на Западе, и перспективы на российском рынке у него есть, отмечают эксперты. Однако, пишет сайт "Банки.Ru", препятствием на пути широкого распространения подобных страховок у нас может стать боязнь русского человека «сглазить».
Главное - не передумать
Страховая группа «Уралсиб» запускает новый для российского рынка продукт по защите свадебных торжеств - быстрополис «Удачная свадьба», сообщил Банки.ру представитель компании. Это «коробочный» продукт (то есть с едиными для всех условиями, без индивидуальной оценки рисков), который имеет несколько вариантов страховой суммы - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, стоит страховка от 1 150 до 10 тыс. рублей. Страховая защита начинает действовать спустя месяц после оплаты и вплоть до начала мероприятия.
В страховую программу входят услуги по защите торжества от непредвиденных обстоятельств: транспортная задержка, болезнь или травма самих молодоженов и их ближайших родственников, повреждение необходимого для проведения праздника оборудования. Кроме того, программа покрывает риски переноса праздничного банкета из-за стихийных бедствий или, например, банкротства организаторов торжества, сообщил представитель страховщика.
Свадебные праздники требуют серьезных затрат, и их отмена в случае непредвиденных событий может привести к финансовым потерям.
Мария Барсова, руководитель департамента страхования имущества и автострахования СГ «Уралсиб»
«Обычно свадебные праздники требуют серьезных затрат, и их отмена в случае непредвиденных событий может привести к финансовым потерям, - объясняет руководитель департамента страхования имущества и автострахования «Уралсиба» Мария Барсова. - Наличие страхового полиса позволит сохранить бюджет и отпраздновать радостное событие, несмотря на произошедшие неурядицы».
Риски полной отмены свадьбы страховкой не покрываются - страхуется только перенос, уточнили в компании. Покрытие отмены праздника грозит страховым мошенничеством, так как невозможно точно установить, действительно ли люди собирались жениться или купили страховку ради выплаты, объясняют такую позицию эксперты страхового рынка.
Продавать полисы «Уралсиб» планирует через партнерский канал, в основном через свадебные агентства, говорит представитель страховщика.
В ближайшее время уже запланирована первая свадьба со страховкой: полис согласован в бюджете праздника, рассказала Банки.ру основатель свадебного агентства Twogether Couture Events Мария Пржевальская. Страховка стоила 10 тыс. рублей, что, по словам Марии, при бюджете мероприятия свыше 2 млн рублей сравнимо с ценой свадебного букета.
«Мы решили на половину сезона попробовать предлагать такую услугу нашим клиентам, так как ранее у нас был запрос на подобный продукт - правда, на зарубежную свадьбу. С российскими свадьбами тоже случаются накладки - в нашей практике были случаи переноса, особенно когда дело касается свадеб VIP-персон», - рассказывает Мария.
В том, что страховка может пригодиться, на своем опыте убедилась москвичка Дарья Любимова, которая за четыре дня до свадьбы попала в больницу с острым аппендицитом (дело было в 2010 году). «Мы потеряли 50 тысяч рублей, которые внесли за аренду корабля, - рассказывает Дарья. - Свадьбу решили все-таки не переносить: кто их знает, этих мужиков, сегодня они хотят жениться, завтра не хотят. Но от праздника на корабле по медицинским показаниям (из-за дырки в боку) пришлось отказаться - отмечали на даче».
Не будем о грустном
Предоплата за бронирование различных свадебных услуг - площадок, шатров, кейтерингов, фотографов, видеографов, ведущих - составляет 30-50% стоимости, и чаще всего по условиям договоров эти предоплаты являются невозвратными, рассказывает владелец свадебного агентства Caramel Алексей Шолохов. «Но если пара не отменяет, а переносит свадьбу и по уважительному поводу - практически все всегда идут навстречу и стараются не применять никаких штрафов, если специалисты или площадки свободны на нужную дату переноса», - рассказывает он.
Наиболее вероятный повод, когда может пригодиться свадебная страховка, - болезнь или грустное событие с кем-то из близких молодоженов, говорит Алексей Шолохов. Но, планируя свадьбу, о таких вещах люди стараются не думать. И именно из-за этой особенности нашего менталитета массового спроса на такой продукт не будет, считает он.
В нашей стране не распространен даже брачный договор, потому что это считается признаком какого-то недоверия друг к другу.
Евгений Григорьев, руководитель свадебного агентства Wedding People
С этим мнением согласен руководитель свадебного агентства Wedding People Евгений Григорьев. «В нашей стране не распространен даже брачный договор, потому что это считается признаком какого-то недоверия друг к другу. К нам приходят влюбленные с горящими глазами - и они сейчас уже должны думать, что что-то пойдет не так?» - рассуждает он.
Что касается финансовой стороны вопроса, в сегменте недорогих свадеб люди стараются экономить на всем, в том числе на страховке, рассказывает Евгений Григорьев. «В сегменте дорогих и средних свадеб с бюджетом от 2-3 миллионов рублей спрос тоже вряд ли будет массовым. Болезни или несчастные случай с молодоженами или с кем-то из близких, конечно, бывают, но крайне редко. Остальное покрытие страховки - это риски, которые лежат на организаторе свадьбы, обычно в договоре это есть. Люди, которые работают в этом бизнесе, заботятся о своей репутации, она стоит гораздо дороже, чем любая страховка», - рассуждает он.
От потери колец и драчливых гостей
В Советском Союзе свадебное страхование существовало в виде накопительных программ: страховка с ежемесячными взносами покупалась для ребенка, чтобы к 25 годам или к вступлению в брак он получил выплату к бракосочетанию. Накопительные программы, приуроченные к различным событиям в жизни, на российском рынке есть и сейчас.
Страхование самого праздничного мероприятия от рисков, которые могут его испортить, у нас существует в основном в виде страхования ответственности юридических лиц - организаторов - в частности, такой продукт предлагает «Ингосстрах». В основном это интересно организаторам крупных и дорогих свадеб, отмечает начальник управления страхования ответственности компании Дмитрий Шишкин; обсуждается реализация такого продукта для страхователей-физлиц, говорит он.
Свадебное страхование широко распространено в западных странах. «Там данный продукт является комплексным, можно застраховать даже перенос свадьбы из-за действий ваших контрагентов (например, в забронированном ресторане за несколько дней до свадьбы происходит пожар, а новый ресторан найти за такое время невозможно); также покрывается вред подаркам, потеря свадебных колец и ответственность за действия гостей - какая же свадьба обходится без драки», - рассказывает Дмитрий Шишкин.
По его мнению, такое страхование имеет перспективы на российском рынке, так как «страховая грамотность населения растет и потребность в страховании увеличивается». Заместитель главы департамента андеррайтинга СК «МАКС» Алексей Хуторянский в этом сомневается: «Если у людей в основной массе не застрахованы даже жизнь и единственное жилье, то рассчитывать на существенный спрос на свадебное страхование не приходится».
Если у людей в основной массе не застрахованы даже жизнь и единственное жилье, то рассчитывать на существенный спрос на свадебное страхование не приходится.
Алексей Хуторянский, замглавы департамента андеррайтинга СК «МАКС»
Страхование рисков профессиональных организаторов мероприятий - концертов, выставок, киноиндустрии, рекламных съемок и даже корпоративов - в России набирает обороты, отмечает руководитель отдела страхования индустрии гостеприимства и культурных ценностей «Абсолют Страхования» Анна Тулянкина. «А смета по организации свадьбы иногда вполне сопоставима с расходами на проведение концерта отечественного исполнителя в клубе или на небольшой концертной площадке», - говорит она.
В целом страховщики оценивают свадебную страховку «Уралсиба» как штучный и во многом экзотический продукт и о его перспективах говорят с осторожностью. Это должен быть гибридный продукт, включающий в себя покрытие по нескольким видам страхования - несчастный случай, финансовые риски, ответственность по договору, рассуждает официальный представитель «АльфаСтрахования». «Если коллегам удалось все это совместить в рамках одних правил страхования - это качественная работа», - говорит он. Другой вопрос, будет ли этот вид настолько востребован, чтобы оправдать вложенные инвестиции, говорит представитель компании: например, на рынке уже есть программы ритуального страхования с не самым высоким спросом со стороны розничных клиентов.
«С учетом уровня суеверия, существующего у населения даже в отношении вопроса страхования автомобилей, можно предположить, что люди, а тем более будущие молодожены, будут с осторожностью рассматривать данный продукт, чтобы не «сглазить», - подытоживают в «АльфаСтраховании».
Уникальность и разовость рисков удорожает страховой продукт. Не все компании в условиях кризиса могут себе позволить содержать широкую линейку, комментирует вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.
«Российский рынок идет по пути оптимизации продуктов и оставляет только массовые, которые будут привлекать страхователя: каско, страхование имущества физлиц, страховку выезжающих за рубеж, - рассказывает эксперт. - Уникальные продукты легче делать, когда мы станем жить лучше, будет накоплен «жирок» в виде дополнительных резервов. Чтобы иметь большую линейку, компания должна иметь большой андеррайтинг, а это стоит денег. Наработанной практики по свадебному страхованию нет. Но, думаю, рано или поздно мы к этому придем».
Елена ПЕТЕШОВА, Banki.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.