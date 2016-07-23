В России будут страховать свадьбы от сбежавших невест

Что касается финансовой стороны вопроса, в сегменте недорогих свадеб люди стараются экономить на всем, в том числе на страховке, рассказывает Евгений Григорьев. «В сегменте дорогих и средних свадеб с бюджетом от 2-3 миллионов рублей спрос тоже вряд ли будет массовым. Болезни или несчастные случай с молодоженами или с кем-то из близких, конечно, бывают, но крайне редко. Остальное покрытие страховки - это риски, которые лежат на организаторе свадьбы, обычно в договоре это есть. Люди, которые работают в этом бизнесе, заботятся о своей репутации, она стоит гораздо дороже, чем любая страховка», - рассуждает он.