Все это время вы гробили телефон, заряжая его неправильно

Как часто мы жалуемся на то, что современные телефоны не “доживают” даже до вечера, и их приходится постоянное подзаряжать? На самом деле, это целиком и полностью наша вина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Распространен миф о том, что смартфон следует заряжать на 100% и ни в коем случае нельзя делать это понемножку. Но это крупное заблуждение.
На сайте Battery University, созданном компанией Cadex - производителем аккумуляторов, - подробно описан так называемый стресс литий-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах. Как и люди, батареи реагируют на постоянный стресс снижением продолжительности жизни. Итак, если вы хотите, чтобы аккумулятор смартфона жил долго, нужно пересмотреть свои взгляды в отношении его зарядки.
Когда смартфон полностью заряжен, не держите его включенным в розетку
По данным Cadex, вредно продолжать держать уже заряженный телефон на зарядке, как мы обычно это делаем ночью. Когда телефон получает 100% заряда, он начинает получать электричество небольшими импульсами, которые помогают поддерживать уровень заряда на максимуме.
Таким образом, батарея в этот момент находится в стрессовом состоянии, а это изнашивает аккумулятор. Поэтому, когда телефон полностью зарядился, отсоедините его от источника питания. Вы ведь не хотели бы много часов, без сна работать на пределе напряжения мышц?
Лучше не заряжать телефон до 100%
Cadex утверждает, что батарее не только не необходимо, но и нежелательно достигать полного заряда. А все потому, что на последней стадии аккумулятор заряжается под высоким напряжением, а это вредно для него.
Поэтому если вы хотите, чтобы телефон служил в течение всего дня, его лучше подключать к розетке несколько раз понемногу.
Заряжайте телефон при любом удобном случае
Для аккумулятора полезнее, если его заряжают несколько раз в день маленькими порциями.
Лучше всего заряжать телефон, когда он потерял около 10% заряда. Безусловно, это плохо вяжется с нашим ритмом жизни, поэтому подключайте телефон к сети при каждом удобном случае.
Подобная зарядка не только продлит срок жизни батареи смартфона, но и приведет к тому, что у вас под рукой всегда будет заряженный телефон.
Держите телефон прохладным
Батареи телефонов чувствительны к перегреву. Например, компания Apple рекомендует снимать во время зарядки некоторые чехлы — они слишком плохо отводят тепло от iPhone.
А если на него светит прямое солнце, его стоит чем-то прикрыть. Так батарея будет здоровее и прослужит дольше.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.