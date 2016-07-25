Бывшему главному тренеру "Спартака-Приморье" инкриминируют мошенничество с субсидиями

«В ходе следствия установлено, что фигурант, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, заключил с баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» договор возмездного оказания услуг по обеспечению баскетбольных команд. Представив в департамент физической культуры и спорта Приморского края заведомо ложный регламент спортивных соревнований по баскетболу сезона 2013-2014 годов, вместе с достоверными обвиняемый передал и подложные документы, содержащие ложные сведения о понесенных спортивным клубом расходах. В противоправную деятельность обвиняемый вовлек соучастницу, которая оказывала ему бухгалтерские услуги. В период с 30 сентября 2013 года по 31 октября 2014 года члены группы, достоверно зная, что услуги по аренде спортивных сооружений и автотранспорта, проживанию спортсменов, а также затраты на оплату труда тренеров детско-юношеских групп фактически не осуществлялись, изготовили подложные документы - счета-фактуры, акты о выполнении работ, расписания аренды спортивных сооружений и автотранспорта, ведомости расходов на оплату труда. Ущерб составил 6 млн 176 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД Приморья.