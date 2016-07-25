Чернила для татуировок вызывают рак

Специалисты провели исследование состава чернил, применяемых при нанесении татуировок. Результаты свидетельствуют о том, что немалая часть компонентов, из которых производятся данные красители, потенциально вредны для человеческого организма. Более того, некоторые составы следует вообще запретить использовать. При нанесении тату, чернила попадают непосредственно в кровь человека, поэтому опасность их вредного влияния на организм значительно увеличивается. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Европейское Химическое Агентство (ЕСНА). Как выяснилось, наиболее вредными для человеческого здоровья являются чернила самых популярных цветов — черного и синего.