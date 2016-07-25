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Чернила для татуировок вызывают рак

25 июля 2016, 16:00
Особо опасными признаны два цвета для татуировок

Специалисты провели исследование состава чернил, применяемых при нанесении татуировок. Результаты свидетельствуют о том, что немалая часть компонентов, из которых производятся данные красители, потенциально вредны для человеческого организма. Более того, некоторые составы следует вообще запретить использовать. При нанесении тату, чернила попадают непосредственно в кровь человека, поэтому опасность их вредного влияния на организм значительно увеличивается. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Европейское Химическое Агентство (ЕСНА). Как выяснилось, наиболее вредными для человеческого здоровья являются чернила самых популярных цветов — черного и синего.

Исследователи заявили, что эксперименты будут продолжены, и, вполне возможно, что список подлежащих запрету красителей будет значительно расширен.

Заметим, что еще задолго до изысканий представителей ЕСНА про опасность красителей для тату, основой для производства которых служит парафениленодиамин, сообщали ученые из Португалии. Результаты их экспериментов свидетельствуют, что попадание данного вещества в человеческие организм зачастую вызывает сильную аллергическую реакцию и повышает риск возникновения раковых заболеваний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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