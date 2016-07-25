Парк панд открылся в приграничном Приморью китайском горнолыжном курорте Ябули

Парк панд открылся на территории горнолыжного курорта Ябули китайской провинции Хэйлунцзян. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на экономическую газету провинции Хэйлунцзян, панда по кличке Ю Ю и панда Сы Цзя уже встретились с первыми туристами. Примечательно, что Ябули является самым северным регионом в Китае и температуры там предельно возможные для выживания панд. Государственное управление по лесохозяйству Китая решилось на эксперимент и отдали две панды на временное проживание в провинцию Хэйлунцзян. Для этого на курорте Ябули специально построили парк для панд, чтобы создать для них близкую к природной среду. По сообщениям китайского СМИ, возраст Ю Ю 9 лет, а Сы Цзя – 10, обе имеют хорошее состояние здоровья и все шансы на выживание в холодном климате. Газета «Золотой Рог», Владивосток.