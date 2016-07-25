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Парк панд открылся в приграничном Приморью китайском горнолыжном курорте Ябули

25 июля 2016, 13:03
Медведи по кличке Ю Ю и Сы Цзя уже встретились с первыми туристами
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Туризм

Парк панд открылся на территории горнолыжного курорта Ябули китайской провинции Хэйлунцзян. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на экономическую газету провинции Хэйлунцзян, панда по кличке Ю Ю и панда Сы Цзя уже встретились с первыми туристами. Примечательно, что Ябули является самым северным регионом в Китае и температуры там предельно возможные для выживания панд. Государственное управление по лесохозяйству Китая решилось на эксперимент и отдали две панды на временное проживание в провинцию Хэйлунцзян. Для этого на курорте Ябули специально построили парк для панд, чтобы создать для них близкую к природной среду. По сообщениям китайского СМИ, возраст Ю Ю 9 лет, а Сы Цзя – 10, обе имеют хорошее состояние здоровья и все шансы на выживание в холодном климате. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Развитие туризма#Туризм#В мире#Общество
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